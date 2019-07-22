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"Bir şehrin, sosyal medyada gündem olma çabalarına malzeme edilmesini kınıyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 16:04 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: - "Trabzonumuzun güzide turizm mekanlarından Uzungöl'de geçtiğimiz hafta yaşanan münferit ve istenmeyen bir hadiseden yola çıkılarak, Fatih Sultan Mehmet Han'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar milletimizin geleceğini şekillendiren, dünyanın tanıdığı liderlerin özel kıymet verdiği, binlerce yıldır sayısız medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış bir şehrin, sosyal medyada gündem olma çabalarına malzeme edilmesini şiddetle kınıyorum"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, binlerce yıldır sayısız medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış bir şehrin, sosyal medyada gündem olma çabalarına malzeme edilmesini şiddetle kınadığını bildirdi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un kültür, medeniyet ve hoşgörü şehri olduğunu belirtti.

Son günlerde sosyal medya mecralarında kenti karalamaya yönelik çıkan paylaşımlara dikkati çeken Zorluoğlu, "Tarihinden, üzerinde yaşadığı coğrafyanın zengin kültür çeşnisinden, kadirşinas, misafirperver ve engin hoşgörü sahibi insanının hasletlerinden bihaber bazı kesimlerce, son günlerde sosyal medya mecraları üzerinden, şehrimizin karalanmaya hatta aşağılanmaya yeltenildiğini, böylelikle hassas sinir uçları bulunan Anadolu toprakları üzerinde kutuplaştırma ve ötekileştirme tohumları ekilmeye çalışıldığını teessür ve hayretle takip ediyorum." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, binlerce yıldır sayısız medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış bir şehrin, sosyal medyada gündem olma çabalarına malzeme edilmesini şiddetle kınadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Trabzonumuzun güzide turizm mekanlarından Uzungöl'de geçtiğimiz hafta yaşanan münferit ve istenmeyen bir hadiseden yola çıkılarak, Fatih Sultan Mehmet Han'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar milletimizin geleceğini şekillendiren, dünyanın tanıdığı liderlerin özel kıymet verdiği, binlerce yıldır sayısız medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış bir şehrin, sosyal medyada gündem olma çabalarına malzeme edilmesini şiddetle kınıyorum. Ecdadımızın bizlere emaneti, benim de atalarımdan yadigar bilip kültüründen beslenip yetiştiğim ve yakın zamanda şehremini görevi üstlendiğim memleketim Trabzon'a yakıştırılmaya çalışılan her türlü olumsuz sıfatı sahiplerine iade ediyor, hizmet etmekten gurur ve onur duyduğum şehrimin, misafirperver insanıyla, doğasıyla ve zengin kültürüyle daha geniş coğrafyalarda tanınması için yaşamım boyunca özel gayret göstereceğimi bu vesileyle bir kez daha ifade ediyorum."

Yerli ve yabancı turistleri de kentte layık oldukları şekilde ağırlayacaklarını vurgulayan Zorluoğlu, "Ülkemizin nadide güzelliklerini görmek isteyen yerli ve yabancı misafirlerimizi şehrimizin her köşesinde tüm Trabzonlular olarak layık oldukları şekilde ağırlayacağımızı ve Trabzon'un has evlatlarının da şehirlerini gittikleri her ülke ve şehirde, bulunma amaçları ne olursa olsun en iyi şekilde temsil edeceği inancımı kamuoyunun bilgisine sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Trabzon Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu

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