BERLİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gelecek yıllarda Türkiye'nin daha çok global markaya sahip olması için yoğun çalıştıklarını belirterek, “Çünkü bir malı bir liraya satmaktansa 4 liraya, 5 liraya satmanın yolunu bulmamız lazım. Bunun için bir şemsiye marka üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı için Almanya’da bulunan Pakdemirli, Berlin Büyükelçiliğinde Türk kökenli iş adamları ile toplantıda bir araya geldi. Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Almanya’da yaşayan Türklerin küresel gıda zincirinden daha fazla pay alması gerektiğini söyledi.

Pakdemirli, Türk iş adamlarının yaptığı her hareketin Alman vatandaşları tarafından izlendiğini belirterek, “Hepiniz ayrı ayrı Türkiye’yi temsil ediyorsunuz. İyi yaptıklarınız Türkiye'nin hanesine, eksik yaptıklarınız da bizim eksi hanemize yazılıyor. Bu anlamda hakikaten tarihi sorumluluğunuz var.” diye konuştu.

Türk kökenli iş adamlarına “Sizler bizim için değerlisiniz.” ve “ Tarımla ilgili her zaman her türlü desteği vermeye hazırız.” diyen Pakdemirli, Avrupa yaşlandığı için kıtada geleceğin Türklere ait olduğuna işaret etti.