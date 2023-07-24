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Bir set aşkı daha! Alparslan Büyük Selçuklu'nun Seferiye Hatun'u kalbini kabın kime kaptırmış! Aradaki yaş farkı...

24.07.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Büyük Selçuklu'nun setinden de bir aşk haberi geldi.TRT1'in sevilen tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da hayat verdiği Seferiye Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan Kayra Zabçı'nın dizideki rol arkadaşıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

TRT'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 59. bölümüyle sezon finali yaptı dizinin kalan 2 bölümü ise yeni yayın döneminde izleyicisinin karşısına çıkacak.
Fenomen dizinin genç ve güzel başrol oyuncusu Kayra Zabçı'nın kalbini bir rol arkadaşına kaptırdığı ortaya çıktı.

Kayra Zabçı 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alparslan Büyük Selçuklu'nun 21 yaşındaki Seferiye Hatun'u Kayra Zabçı’nın rol arkadaşı Onur Ayçelik'le aşk yaşadığı öğrenildi.

Onur Ayçelik1

40 yaşındaki Ayçelik, fenomen dizide “Artuk” rolüne hayat veriyordu. Setten sızan bilgilere göre ikili, dizideki rolleri etkilenmesin diye beraberliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti ve hiç birlikte paylaşım yapmamaya özen gösterdi.

Kayra Zabçı 5

Genç oyuncu Kayra Zabcı, 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan 21 yaşındaki oyuncu, küçük yaşlarda modelliğe başladı.

Kayra Zabçı 1

Best Model Çocuk Türkiye Prensesi seçildi. Aynı zamanda Best Child Model of the World yarışmasında birinci oldu.

Kayra Zabçı 3

Tiyatroya lisede başlayan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi alıyor.

Kayra Zabçı 4

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