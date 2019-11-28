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Bir şey bulamayınca semaveri çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 11:10 | Son Güncelleme

Bursa’da güpegündüz yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti.

Bir şey bulamayınca semaveri çaldı

Bursa’da güpegündüz yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti. Kapalı haldeki nalbur dükkanını yoklayan hırsız, çalacak bir şey bulamayınca dükkanın önündeki semaveri çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay geçen hafta merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Hem yapı dekorasyon malzemeleri satan, hem de ustalık yapan Remzi Şakar, öğle saati dükkanını kapatarak yakınlardaki bir yere boya badana işi yapmaya gitti. İşini bitirip geldiğinde kapının önündeki semaverin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Şakar, semaverinin çalındığını gördü. Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, dükkanın önünden geçen bir kişinin geri dönüp içeri baktığı görüldü. Bir süre etrafı kontrol edip malzemeleri inceleyen kişinin, biraz ileri gittikten sonra kapüşonunu kafasına takarak geri döndüğü görüldü. Tekrar içeri inceleyen hırsız, sonrasında gözüne kestirdiği semaveri alıp olay yerinden uzaklaştı.
Remzi Şakar, "Ben semaverinde değilim. Yani hırsızlık yapmaması lazım. Toplumun içinde başkasına zarar vermesin. İhtiyacı olsaydı, gelip söyleseydi, hiç para almadan verirdim. Ama çalması iyi bir şey değil. Onun için görüntüleri polise haber verdim. İnşallah yakalanır" dedi.

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