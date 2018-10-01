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'Bir şeyin yok' diye eve gönderdiler! Sonrası çok acı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 16:27 | Son Güncelleme

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde bisikletten düşüp hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Zeynep Çiftçi “Bir şeyi yok” denilerek evine gönderilmesinin ardından fenalaşarak kaldırıldığı bir başka hastanede hayatını kaybettiği iddia edildi. Sağlık İl Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

'Bir şeyin yok' diye eve gönderdiler! Sonrası çok acı

Olay Dernekpazarı ilçesi Yenice mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dün arkadaşlarıyla birlikte evlerinin yakınında bisiklete binen 8 yaşındaki Zeynep Çiftçi, bisikletin direksiyon hakimiyetini kaybedince yere düştü. Acı içinde kıvranan ve yerden kalkamayan Zeynep'in yardımına arkadaşları ve mahalle sakinleri koştu. Kaza sonrası Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep, doktorlar tarafından “Bir şeyi yok” denilerek evine gönderildi. Gece Zeynep tekrar rahatsızlanınca ailesi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne götürdü. İç kanama geçirdiği anlaşılan ve hemen ameliyata alınan Zeynep doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kızlarının ölümüyle sarsılan baba Mehmet Çiftçi ve anne Fatma Çiftçi büyük üzüntü yaşadı.
Baba Mehmet Çiftçi, olayla ilgili yaptığı açıklamada “Dengesini kaybedince bisikletten düşmüş. Arkadaşları ve mahalleli yardım etmiş. Ölümüyle kahrolduk. Acının tarifi yok” dedi.

Öte yandan Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri olayın ardından idari yönden inceleme başlatırken, ailenin şikayetçi olması durumunda ise adli olarak konunun soruşturulacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Zeynep Çiftçi

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