Bir şirket daha halka arz oluyor: Taleplerin toplanacağı tarihler belli oldu

Bankalar ve finansal kuruluşların alacak portföylerine yatırım yapan ve tahsilat süreçlerini yöneten Finansal Özgürlüğün Dünyası’ Dünya Varlık, Borsa İstanbul’a (BİST) geliyor. Halka arzda; sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla 65 milyon 200 bin TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilecek.

Toplanan talebin satışa sunulan miktardan fazla olması halinde, mevcut ortaklardan Vector Holdings ve EBRD’e ait toplam 13 milyon 40 bin TL nominal değerli payın ek satışı da opsiyon olarak kullanılabilecek. İnfo Yatırım liderliğinde 22, 23, 24 Ocak tarihlerinde 38,44 TL sabit fiyatla halka arz edilecek.

YÜZDE 70'İ YURT İÇİN BİREYSEL YATIRIMCILARA AYRILACAK

Dünya Varlık hisselerinin yüzde 70’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Halka arz gelirinin yüzde 70’i tahsili gecikmiş alacak alımında, yüzde 30’u ise muhtelif finansal borçların ödenmesinde kullanılacak.

Dünya Varlık 30 Eylül 2024 itibariyle 5,6 milyar TL’lik toplam aktif büyüklüğüyle sektörden yüzde 19 pay alıyor. Söz konusu dönem itibarıyla 5,3 milyar TL’lik net kredi büyüklüğüyle sektörün yaklaşık yüzde 24’üne sahip Dünya Varlık, 1,8 milyar TL’lik net faiz geliriyle de sektörden yüzde 17 pay alıyor. Dünya Varlık’ın 30 Eylül 2024 itibarıyla son 12 aylık net karı ise 912 milyon TL olarak gerçekleşti.

HEDEF, BORCU OLANLARA FİNANSAL ÖZGÜRLÜK

Dünya Varlık’ın halka arzıyla hem şirketin hem de sektörün bilinirliğinin artmasını hedeflediklerini anlatan Nida Çetin, şöyle konuştu:

“Biz şeffaf olmayı, görünür ve erişilebilir olmayı önemsiyoruz. Halka arz bu açıdan bizim için çok önemli. Bankaların ve finans kuruluşlarının verdiği kredilerden ödenmeyenleri devralıyoruz. Ardından borçlularla bir ödeme planı üzerinde anlaşarak tahsilatı gerçekleştiriyoruz. Böylece borçluları finansal özgürlüğüne kavuşturuyoruz. Kişiye özel sunduğumuz ödeme seçenekleriyle bugüne kadar söz konusu alacaklardan sağladığımız tahsilatın yüzde 80’ini karşılıklı mutabakata vararak, sulh yolu ile sonuçlandırmış olmaktan da gurur duyuyoruz.”

HALKA ARZ GELİRİNİN YÜZDE 70’İ TGA ALIMINDA KULLANILACAK

Halka arz gelirinin yüzde 70’ini tahsili gecikmiş alacak alımında kullanacaklarını hatırlatan Çetin, “Önümüzdeki dönemde bankaların yapmasını beklediğimiz tahsili gecikmiş alacak (TGA) satışlarına hazırlık yapıyoruz. Dünya Varlık olarak bankalarda kullanılmamış ciddi limit boşlukları bulunan ve borçlanma seviyesi görece düşük bir firmayız. Şirket giderlerimizi azaltmak, karlılığımız ve dolayısıyla özkaynaklarımızı daha güçlü hale getirmek amacıyla halka arz gelirimizin yüzde 30’unu da finansal borçların ödemesinde kullanacağız” diye konuştu.

Çetin, 2012 yılından beri yaptıkları çalışmaları özet geçerek şu cümleleri kurdu:

“2012 yılından bu yana yaptığımız tahvil ihraçları sürecinde sermaye piyasası yatırımcıları ile kurduğumuz bir güven ortamı var. Ayrıca EBRD ile imzaladığımız uzun vadeli kredi sözleşmeleri de Dünya Varlık’ın gücünü ortaya koyuyor. Bunların yanı sıra operasyonel süreçlere yatırım yaparak verimliliğimizi sürekli artırıyor, gerçekleştirdiğimiz portföy yatırımları ile tahsilat performansımızı yükseltiyoruz. Güçlü sermayemiz, uluslararası tecrübesi olan ortaklık yapımız, 17 yıllık sektör tecrübemiz ve 1,6 milyon borçluya ait verinin hem tahsilat performansı hem de portföy değerlemeleri açısından bize sağladığı avantaj ise yadsınamaz. Halka arz ileri dönük çok daha güçlü ve kararlı adımlar atmamızı ve sektör öncüsü konumumuzu güçlendirmemizi sağlayacak.”

YASAL UYARI:

Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Kurul tarafından onaylı İzahname ve Satış Duyurusu 17/01/2025 tarihinde KAP’ta (www.kap.org.tr), Şirket’in (www.dunyavarlik.com) ve aracı kurum İnfo Yatırım’ın (www.infoyatirim.com) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanmıştır.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır