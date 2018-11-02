Bir sivilceyle başlayan hastalığıyla 12 yıldır mücadele ediyor

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - Toplumda yüzde 1-2 oranında görülen, kadınlarda erkeklere oranla 3-4 kat daha fazla rastlanılan köpek memesi hastalığı hidradenit (HS), yıllardır Halit Başboğa'nın hayatını olumsuz etkiliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde teknik eleman olarak çalışan 38 yaşındaki Halit Başboğa, çoğu zaman önemsenmeyen basit bir sivilceyle ortaya çıkan kronik deri hastalığı HS'ye 12 yıl önce yakalandı. İlk zamanlarda koltuk altındaki iltihaplı bölgenin patlatılmasının ardından rahatlayan Başboğa'nın diğer koltuk altında da aynı şişlikler oluştu. Altı yıl önce gerçekleştirilen ameliyatla geçici süre rahatlayan Başboğa'ya HS tanısı konuldu. Uygun ilaç tedavisiyle Başboğa'nın hastalığının ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. - "Normal sivilce olarak düşünmeseydim erken teşhis konulabilirdi" Hastanede teknisyen olarak çalışan 38 yaşındaki Halit Başboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıl önce koltuk altı bölgesinde çıkan sivilceleri patlattığını ancak bir süre sonra tekrar aynı bölgelerde iltihaplanmalar oluştuğunu söyledi.

Şişkinlik ve iltihaplı yaraların diğer koltuk altında da çıkmaya başladığını ifade eden Başboğa, "İltihaplı bölge boşaltılınca ağrı kesildiği için rahatlıyorsun. Ancak birkaç gün sonra iltihaplanmalar tekrarlıyor. Toplu taşımaya biniyorsan, tutunmak imkansız oluyor. Otursan da ağrıdan kollarını açman gerekiyor. Bu insanın psikolojini etkiliyor. Normal sivilce olarak düşünmeyip zamanında uzman hekime gelseydim, erken teşhis konulabilirdi. Bu kadar ilerlemeyecekti." dedi. Başboğa, 6 yıl önce iki koltuk altından ameliyat edildiğini ancak 7-8 aylık rahatlamanın ardından hastalığın tekrar ortaya çıktığını, özellikle yaz aylarında terlemeyle birlikte şiddetlendiğini kaydetti. Halit Başboğa, şöyle devam etti: "Tamamen iyileşmeyeyim iltihap akıtılsa da rahatlasam diye bakıyorum. Bir ay iyisiniz, bir ay kötüsünüz. İstediğiniz bir şeyi giyemiyorsunuz. Atak döneminde iltihap boşaldığı için iki saatte bir kıyafetinizi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu hastalık nedeniyle her gün hasteneye gitmek zorunda da kalıyorsun. Bu hastanede çalıştığım için şanslıyım. Ağrılı iltihaplamalar yaz aylarında devamlı ama kışın da 15-20 günde bir oluyor. Hastalığıma erken teşhis konulsaydı bu kadar ilerlemeyecekti."

- "Hastalar depresyona giriyor" Başboğa'nın tedavisini yürüten İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin ise halk arasında köpek memesi olarak bilinen HS'nin özellikle vücudun kapalı kısımlarında, koltuk altı, kasıklar ve anal bölgede yerleşip, ağrılı, kızarıklık ve şişkinlikle seyrettiğini söyledi. Kronik seyreden HS'nin bir kere oluştuktan sonra geçmediğini, yıl içerisinde belli dönemlerde atak yaparak şişkinlikle ortaya çıktığını dile getiren Engin, "İltihaplı şişlikler boşalıyor ardından tekrar oluşuyor. İlerleyen dönemlerde de kalıcı hasar bırakıyor. Bant tarzında sertlikler oluşuyor. Bunlar da zaman içerisinde hastanın hayatını olumsuz etkiliyor. Bulunduğu bölgede fonksiyonel bozukluklara neden oluyor. Akıntıya bağlı olarak kötü koku yapabiliyor. Hastalarda sosyal izolasyona yol açıyor. Kökü koku ve akıntıdan dolayı hastalar çok rahat topluma entegre olamıyor, depresyona giriyor." diye konuştu.

Engin, doğrudan mikrobik hastalık olmayan HS'nin, özellikle vücudun kapalı koltuk altı, kasıklar ve anal bölgelerde tüylerin deriye açıldığı yerlerde tıkanmadan sonra iltihapla ortaya çıktığını anlattı. Bazı ailelerde genetik yatkınlığın da gözlendiğini dile getiren Engin, şöyle devam etti: "Çocuklarda görülmeyen HS 10-20'li yaşlarda ortaya çıkıyor ve kronik bir seyir izliyor. Obezite, sigara içme ve terlemeyle hastalık tetiklenebiliyor. Toplumda yüzde 1-2 oranında görülen HS, ilk başlarda hafif seyrettiği için tanısı geç konuluyor. Kadınlarda 3-4 kat biraz daha fazla görülüyor. Ancak erkeklerde ise daha şiddetli seyrediyor. Hastalığın birinci evresi, biraz daha iltihaplı, ağrılı hassas şişlikler tarzında oluyor. Evre iki ve üçte ise daha kalıcı hasar bırakıyor. Hastalığın bulunduğu yerlerde bant tarzında oluşan sertliklerden dolayı kişi kolunu kaldıramıyor. Fonksiyonları engelleniyor. İlerleyen dönemde de hasta sosyal izolasyona yol açıyor. Psikolojik sıkıntılara neden oluyor." - "HS için geliştirilen özel ilaçlar var"