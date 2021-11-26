Bir sorun daha tarihe karıştı! Karşınızda topukları yumuşatan doğal tarifler

Cildimiz, her zaman ilgi beklediği ve bu ilgiden mahrum kalırsa kolaylıkla yıpranabildiği için düzenli bakıma ihtiyacı var. Evde kolaylıkla gerçekleştirebileceğiniz birkaç uygulama ile topuklarınızın sağlıklı ve yumuşak bir görünüm kazanmasını sağlayabilir, yazın bolca deniz suyu ve güneşe maruz kaldığı için çatlayan topuklarınızın nemini geri kazanmasına yardımcı olabilirsiniz.
Sertleşen topuklarınıza güzel bir görünüm kazandırabilmeniz için yapacağınız ilk şey, ılık su ile ayaklarınızı yumuşatmak. Ilık su dolu bir kapta ayaklarınızı birkaç dakika bekletebilir ya da banyo esnasında yumuşatabilirsiniz.
Yumuşayan topuklarınızı ponza taşı ile ovarak yumuşayan ölü deriyi kolaylıkla topuklarınızdan uzaklaştırın.
5 çay kaşığı karbonat, duş jeli ve birkaç damla dilediğiniz çeşitte aromatik yağı kullanarak hazırlayabileceğiniz ayak maskesini macun kıvamına getirdikten sonra topuklarınıza masaj yaparak uygulayın. Ne kadar uzun süre durursa o kadar etkili olacak bu maskeyi daha sonra ılık su ile temizleyin ve nemlendirici uygulayın.
Ayaklarınızı nemlendirmeyi ihmal ettiğiniz takdirde topuklarınızın sertleşip zamanla çatlamaya başlaması olası. Kuru ayak derinizi nemlendirmek ve çatlakların önüne geçmek için bitkisel yağlar kullanın.
Hint yağı veya zeytinyağını topuklarınıza güzelce yedirin. Daha uzun süre cildinize nüfuz etme imkanı bulabileceği için yatmadan önce uygularsanız daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.
Ayakkabılarınızı dikkatle seçin. Nefes almasına engel olacak, rahat hissettirmeyecek çorap ve ayakkabılardan kaçınarak topuklarınızda ortaya çıkabilecek muhtemel problemleri önleyin.
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