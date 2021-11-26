Bir sorun daha tarihe karıştı! Karşınızda topukları yumuşatan doğal tarifler

Cildimiz, her zaman ilgi beklediği ve bu ilgiden mahrum kalırsa kolaylıkla yıpranabildiği için düzenli bakıma ihtiyacı var. Evde kolaylıkla gerçekleştirebileceğiniz birkaç uygulama ile topuklarınızın sağlıklı ve yumuşak bir görünüm kazanmasını sağlayabilir, yazın bolca deniz suyu ve güneşe maruz kaldığı için çatlayan topuklarınızın nemini geri kazanmasına yardımcı olabilirsiniz.

ÖLÜ DERİLERİNİZDEN ARININ

Sertleşen topuklarınıza güzel bir görünüm kazandırabilmeniz için yapacağınız ilk şey, ılık su ile ayaklarınızı yumuşatmak. Ilık su dolu bir kapta ayaklarınızı birkaç dakika bekletebilir ya da banyo esnasında yumuşatabilirsiniz.

Yumuşayan topuklarınızı ponza taşı ile ovarak yumuşayan ölü deriyi kolaylıkla topuklarınızdan uzaklaştırın.

İki topuğunuza aynı işlemi uyguladıktan sonra ayaklarınızı temiz suyla durulayarak ölü deri kalıntılarından kurtulun. Ponza taşınızı temizleyerek kurumaya bırakın.

AYAK MASKESİ UYGULAMAYI İHMAL ETMEYİN

5 çay kaşığı karbonat, duş jeli ve birkaç damla dilediğiniz çeşitte aromatik yağı kullanarak hazırlayabileceğiniz ayak maskesini macun kıvamına getirdikten sonra topuklarınıza masaj yaparak uygulayın. Ne kadar uzun süre durursa o kadar etkili olacak bu maskeyi daha sonra ılık su ile temizleyin ve nemlendirici uygulayın.

Bunun yerine, kişisel bakım ürünleri satan mağazalardan cildinize en uygun ayak maskesini edinmeyi de tercih edebilirsiniz.

BİTKİSEL YAĞLARLA TOPUKLARINIZI BESLEYİN

Ayaklarınızı nemlendirmeyi ihmal ettiğiniz takdirde topuklarınızın sertleşip zamanla çatlamaya başlaması olası. Kuru ayak derinizi nemlendirmek ve çatlakların önüne geçmek için bitkisel yağlar kullanın.

Hint yağı veya zeytinyağını topuklarınıza güzelce yedirin. Daha uzun süre cildinize nüfuz etme imkanı bulabileceği için yatmadan önce uygularsanız daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.

Yağı sürdükten sonra ayağınıza pamuklu çoraplar giyin, böylece sürdüğünüz yağın yatağınıza bulaşmasını engelleyebilir, yağın gece boyunca ayağınıza işleyerek topuklarınızı nemlendirmesini sağlayabilirsiniz.

BUNLARDAN UZAK DURUN