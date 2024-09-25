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  4. Bir suç makinesi daha! Bu kez askerimizi şehit etti: 22 suç kaydı olmasına rağmen dışarıda geziyordu

Bir suç makinesi daha! Bu kez askerimizi şehit etti: 22 suç kaydı olmasına rağmen dışarıda geziyordu

25.09.2024 11:27
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Ümraniye'de kahraman polisimiz Şeyda Yılmaz'ın suç kaydı kabarık bir sapık tarafından şehit edilmesi Türkiye gündemine oturdu. Bir benzer acı haber de bu kez Ordu'dan geldi. 18 Eylül'de dur ihtarına uymayan Adem Topçu, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit etti. Topçu'nun 22 suç kaydı olduğu tespit edildi. Sosyal medya paylaşımları ise yine görenleri şaşırtmadı.

Ordu’da uygulama esnasında ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak astsubaya çarparak şehit olmasına neden olan motosiklet sürücüsü, adliyeye sevk edildi. Sürücünün, 22 suç kaydının olduğu, uyuşturucu madde kullanmaktan sabıkalarının olduğu öğrenildi.

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'DUR' İHTARINA UYMADI

Olay, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi Ordu-Giresun karayolu üzerinde 18 Eylül 2024 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapıldığı esnada 07 GU 227 plakalı motosiklet sürücüsü Adem Topçu (27), jandarma ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak, hızlanarak kaçmaya çalıştı.

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Bu esnada hızlı olan ve farklı bir suçtan ehliyetine el konulan motosiklet sürücüsü Adem Topçu, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’a (27) çarptı. Kazada ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

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SOSYAL MEDYA HESABI YİNE ŞAŞIRTMADI

Motosiklet sürücüsü Adem Topçu’nun, 22 adet çeşitli suçlardan kaydının olduğu, bunlardan büyük bir kısmının plakaya yazılan cezalar olduğu ve önceden de uygulama noktalarından kaçtığı öğrenildi.

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Uyuşturucu madde kullanmak ve alkollü motosiklet kullanmak suçlarından da kaydının olduğu öğrenilen sürücünün, sosyal medya hesaplarında ise çok sayıda tehlikeli motosiklet kullanma videolarının olduğu, trafik kazasının yaşandığı gün hızlı ve tehlikeli motosiklet kullandığı ayrıca bu nedenle trafikteki başka bir sürücü ile tartıştığı ileri sürüldü.

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YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada kendisi de yaralanan motosiklet sürücüsü Adem Topçu, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi’ndeki işlemlerinin ardından karakola götürüldü. Sağ kolunun sargılı olduğu görülen Topçu, karakoldaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi’ne sevk edildi.

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Şahsın adliyedeki işlemleri sürüyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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şehit Astsubay Ordu
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