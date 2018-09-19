"Bir süre kaydık, sonra devrildik"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün su kanalına devrildiği kazadan yaralı kurtulan Beytullah Sinan Aslan, "Otobüs önce yalpaladı. Otobüs yalpalanınca ben kendime geldim. Anladım ki bir şey olacak. Otobüs devrilirken ben de koltuğa sarıldım. Bir süre kaydık, kaydıktan sonra devrildik zaten. Çok büyük bir gürültü oldu." dedi.
Afyonkarahisar-Antalya karayolunda dün Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan ve farklı hastanelerde tedavi altına yolculardan bir kısmı taburcu edildi.
Afyonkarahisar Park Hayat Hastanesine kaldırılan ve tedavisi süren yaralılardan Beytullah Sinan Aslan da taburcu olacağı günü bekliyor.
- "Yanımdaki arkadaşa kemeri takılı olduğu için birşey olmadı"
Aslan, AA muhabirine kazada yaşananları anlattı. Kaza anında "yarı uyanık" olduğunu söyleyen Aslan, "Otobüs önce yalpaladı. Otobüs yalpalanınca ben kendime geldim. Anladım ki bir şey olacak. Otobüs devrilirken ben de koltuğa sarıldım. Bir süre kaydık, kaydıktan sonra devrildik zaten. Çok büyük bir gürültü oldu." dedi.
Otobüs devrildikten sonra herkesin bağırıp, çığlıklar attığını aktaran Aslan, "Devrilen tarafta bir arkadaş vardı. Onun kemeri takılı olduğu için ona bir şey olmadı. Ona yardım ettim. Hemen kemerini çıkardık. Daha sonra arabadan dışarıya çıktık." şeklinde konuştu.
Antalya'da yaşadığını, Eskişehir'deki ailesine ziyarete gittiğini söyleyen Aslan, "Otobüs bir sağ, bir sol yaptı. Sağ sol yaptığı anda devrildi. Kazada bağıranlar, ağlayanlar vardı, çok kötüydü." diye konuştu.
- "Hastalardan birinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor"
Afyonkarahisar Park Hayat Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Günhan Güngör de kazadan sonra hastaneye 5 yaralı getirildiğini belirtti.
Güngör, "İçlerinde şanslı hastamız Beytullah Sinan Aslan'dı. Boynunda çatlağı var. Tedavimize devam ediyoruz. Buradaki hastalardan birinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Şüpheli bir karın içi kanaması vardı. Şu an artık olmadığını düşünüyoruz. Onu da çıkartacağız servise, sıkıntımız yok." diye konuştu.
Kamil Koç firmasına ait, Deniz Gökçe'nin kullandığı 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, dün Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 15. kilometresindeki Damlalı Boğazı mevkisinde boş su kanalına devrilmiş, 7 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı.
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