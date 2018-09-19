HABER

"Bir süre kaydık, sonra devrildik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 16:04 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'daki kazadan yaralı kurtulan yolculardan Beytullah Sinan Aslan: - "Otobüs önce yalpaladı. Otobüs yalpalanınca ben kendime geldim. Anladım ki bir şey olacak. Otobüs devrilirken ben de koltuğa sarıldım. Bir süre kaydık, kaydıktan sonra devrildik zaten. Çok büyük bir gürültü oldu" - "Otobüs bir sağ, bir sol yaptı. Sağ sol yaptığı anda devrildi. Kazada bağıranlar, ağlayanlar vardı, çok kötüydü"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün su kanalına devrildiği kazadan yaralı kurtulan Beytullah Sinan Aslan, "Otobüs önce yalpaladı. Otobüs yalpalanınca ben kendime geldim. Anladım ki bir şey olacak. Otobüs devrilirken ben de koltuğa sarıldım. Bir süre kaydık, kaydıktan sonra devrildik zaten. Çok büyük bir gürültü oldu." dedi.

Afyonkarahisar-Antalya karayolunda dün Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan ve farklı hastanelerde tedavi altına yolculardan bir kısmı taburcu edildi.

Afyonkarahisar Park Hayat Hastanesine kaldırılan ve tedavisi süren yaralılardan Beytullah Sinan Aslan da taburcu olacağı günü bekliyor.

- "Yanımdaki arkadaşa kemeri takılı olduğu için birşey olmadı"

Aslan, AA muhabirine kazada yaşananları anlattı. Kaza anında "yarı uyanık" olduğunu söyleyen Aslan, "Otobüs önce yalpaladı. Otobüs yalpalanınca ben kendime geldim. Anladım ki bir şey olacak. Otobüs devrilirken ben de koltuğa sarıldım. Bir süre kaydık, kaydıktan sonra devrildik zaten. Çok büyük bir gürültü oldu." dedi.

Otobüs devrildikten sonra herkesin bağırıp, çığlıklar attığını aktaran Aslan, "Devrilen tarafta bir arkadaş vardı. Onun kemeri takılı olduğu için ona bir şey olmadı. Ona yardım ettim. Hemen kemerini çıkardık. Daha sonra arabadan dışarıya çıktık." şeklinde konuştu.

Antalya'da yaşadığını, Eskişehir'deki ailesine ziyarete gittiğini söyleyen Aslan, "Otobüs bir sağ, bir sol yaptı. Sağ sol yaptığı anda devrildi. Kazada bağıranlar, ağlayanlar vardı, çok kötüydü." diye konuştu.

- "Hastalardan birinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor"

Afyonkarahisar Park Hayat Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Günhan Güngör de kazadan sonra hastaneye 5 yaralı getirildiğini belirtti.

Güngör, "İçlerinde şanslı hastamız Beytullah Sinan Aslan'dı. Boynunda çatlağı var. Tedavimize devam ediyoruz. Buradaki hastalardan birinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Şüpheli bir karın içi kanaması vardı. Şu an artık olmadığını düşünüyoruz. Onu da çıkartacağız servise, sıkıntımız yok." diye konuştu.

Kamil Koç firmasına ait, Deniz Gökçe'nin kullandığı 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, dün Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 15. kilometresindeki Damlalı Boğazı mevkisinde boş su kanalına devrilmiş, 7 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı.

PARTNER İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret! İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret!
Türkiye ve Brezilya arasında havacılıkta işbirliği anlaşması imzalandıTürkiye ve Brezilya arasında havacılıkta işbirliği anlaşması imzalandı
TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyorTEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Beytullah Sinan Aslan OTOBÜS trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray Twitter'da gündem oldu

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray Twitter'da gündem oldu

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

İlginizi Çekebilir

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!

Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!

HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.