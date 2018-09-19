"Bir süre kaydık, sonra devrildik"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün su kanalına devrildiği kazadan yaralı kurtulan Beytullah Sinan Aslan, "Otobüs önce yalpaladı. Otobüs yalpalanınca ben kendime geldim. Anladım ki bir şey olacak. Otobüs devrilirken ben de koltuğa sarıldım. Bir süre kaydık, kaydıktan sonra devrildik zaten. Çok büyük bir gürültü oldu." dedi.

Afyonkarahisar-Antalya karayolunda dün Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan ve farklı hastanelerde tedavi altına yolculardan bir kısmı taburcu edildi.

Afyonkarahisar Park Hayat Hastanesine kaldırılan ve tedavisi süren yaralılardan Beytullah Sinan Aslan da taburcu olacağı günü bekliyor.

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Aslan, AA muhabirine kazada yaşananları anlattı. Kaza anında "yarı uyanık" olduğunu söyleyen Aslan, "Otobüs önce yalpaladı. Otobüs yalpalanınca ben kendime geldim. Anladım ki bir şey olacak. Otobüs devrilirken ben de koltuğa sarıldım. Bir süre kaydık, kaydıktan sonra devrildik zaten. Çok büyük bir gürültü oldu." dedi.