"Bir süre sonra meme kanserine kronik bir hastalık diyebiliriz"

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Çiçin, "Bizim bütün arzumuz meme kanserini en erken evrede saptamak. Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor. Böyle durumda hastayı yormadan, hayattan koparmayan en az maliyetle bir tedavi yapmak mümkün" dedi.

Çiçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim ayında Meme Kanseri Farkındalık ayı olarak çeşitli etkinlikler düzenlendiğini anımsattı.

Türkiye'de akciğer kanserinden sonra en fazla meme kanserinin görüldüğünü, her kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de erkan tanının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çiçin, her yıl binlerce kadının meme kanserine yakalandığını dile getirdi.

Meme kanserinde erken tanının önemine değinen Çiçin, şöyle devam etti:

"Her yıl 23 bin kadın meme kanseri oluyor. Bu rakamın yüzde 10 kadarı evre 4 dediğimiz vücudun başka organlarına sıçramış, yüzde 90 kadarı da ameliyat edilebilir kanser. Bizim bütün arzumuz meme kanserini en erken evrede saptamak. Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor. Böyle durumda hastayı yormadan, hayattan koparmayan en az maliyetle bir tedavi yapmak mümkün. Ama 4. evrede çok daha maliyetli ve hastayı yoran tedavi seçenekleri söz konusu oluyor."