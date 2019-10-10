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"Bir süre sonra meme kanserine kronik bir hastalık diyebiliriz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Çiçin: - "Bizim bütün arzumuz meme kanserini en erken evrede saptamak. Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor. Böyle durumda hastayı yormadan, hayattan koparmayan en az maliyetle bir tedavi yapmak mümkün" - "Özellikle meme kanseri için artık yıllarca beklememiz gerekmiyor, gün gün çıkacak yeni tedavilerle bir süre sonra meme kanserine kronik bir hastalık diyebiliriz"

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Çiçin, "Bizim bütün arzumuz meme kanserini en erken evrede saptamak. Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor. Böyle durumda hastayı yormadan, hayattan koparmayan en az maliyetle bir tedavi yapmak mümkün" dedi.

Çiçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim ayında Meme Kanseri Farkındalık ayı olarak çeşitli etkinlikler düzenlendiğini anımsattı.

Türkiye'de akciğer kanserinden sonra en fazla meme kanserinin görüldüğünü, her kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de erkan tanının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çiçin, her yıl binlerce kadının meme kanserine yakalandığını dile getirdi.

Meme kanserinde erken tanının önemine değinen Çiçin, şöyle devam etti:

"Her yıl 23 bin kadın meme kanseri oluyor. Bu rakamın yüzde 10 kadarı evre 4 dediğimiz vücudun başka organlarına sıçramış, yüzde 90 kadarı da ameliyat edilebilir kanser. Bizim bütün arzumuz meme kanserini en erken evrede saptamak. Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor. Böyle durumda hastayı yormadan, hayattan koparmayan en az maliyetle bir tedavi yapmak mümkün. Ama 4. evrede çok daha maliyetli ve hastayı yoran tedavi seçenekleri söz konusu oluyor."

Çiçin, tarama programlarıyla meme kanserlerinin yüzde 20'sinin henüz vücutta potansiyele ulaşmadan yakalandığını bu tür vakaların basit bir ameliyat veya hap tedavisiyle önlenebildiğini söyledi.

- "Kötü bir şey çıkmasın diye doktora gitmekten korkuyorlar"

Prof. Dr. Çiçin, Türkiye'de bazı kadınların kendi kendini muayene ettikleri, memelerinde gördükleri şüpheli durumda ise "Kötü bir şey çıkacak" diye doktora gelmeye çekindiklerini ifade etti.

Kanserde tedavi edilmeden geçen zamanın hastanın iyileşme sürecine büyük zararı olduğunu anlatan Çeçin, "Kadınlarımız kendi kendine muayenede bir şeyler fark ettikten sonra kötü bir şey çıkmasın diye doktora gitmekten korkuyorlar. Aslında korkarak kaybettikleri zaman olayı daha da içinden çıkarılmaz hale getiriyor. Dolayısıyla kadınlarımız kendi kendine muayenelerde fark ettikleri bir meme başı çekilmesi, kitle ağrı gibi durumlarda hiç düşünmeden doktora gitmesi gerekir." diye konuştu.

- "Kanser tedavisinde inanılmaz gelişmeler oluyor"

Son yıllarda dünyada kanser tedavisinde önemli gelişmeler olduğuna dikkati çeken Çiçin, evre 4 denilen son evre kanserlerde bile artık tedavi edilecek aşamaya gelindiğini vurguladı.

Kanser tedavilerindeki gelişmelerle meme kanserinin artık kronik bir hastalık haline gelmeye başladığını aktaran Çiçin, şunları kaydetti:

"Genel anlamda kanser tedavisinde inanılmaz gelişmeler oluyor. Hastaların yaşam süreleri uzuyor. Özellikle meme kanseri için de artık yıllarca beklememiz gerekmiyor, gün gün çıkacak yeni tedavilerle bir süre sonra meme kanserine kronik bir hastalık diyebiliriz."

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Anahtar Kelimeler:
hastalık kanser MEM KANSERİ

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