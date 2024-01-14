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  4. Bir süre takip edip, sokak ortasında vurdu! Sultangazi'de korkunç olay

Bir süre takip edip, sokak ortasında vurdu! Sultangazi'de korkunç olay

14.01.2024 11:48 | Son Güncelleme:
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İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre bir kişi, evinin önünde bekleyip bir süre takip ettiği husumetlisini sokak ortasında silahla vurdu. Bacağından yaralanan Ömer Oğuz, ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Bir süre takip edip, sokak ortasında vurdu! Sultangazi'de korkunç olay

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde dün saat 15.20 sıralarında iddiaya göre bir şüpheli, husumetlisi Ömer Oğuz'u evin önünde bir süre bekledi.

Şüpheli evinden çıkan Oğuz'u sokağın başına kadar takip etti. Ardından da yanındaki silahla Oğuz'a ateş edip, hızla olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ömer Oğuz'u ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Daha önce de Ömer Oğuz'un aracına yönelik silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Polisin saldırıyla ilgili çalışması sürüyor. Şüphelinin Oğuz'a silahla ateş ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi silahlı saldırı
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