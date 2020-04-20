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Bir süredir haber alınamıyordu! Böyle bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 17:02 | Son Güncelleme

Sivas'ta Muharrem Gülnaz (49), yalnız yaşadığı evinde, oturma odasındaki kanepede ölü bulundu.

Bir süredir haber alınamıyordu! Böyle bulundu

Olay, saat 15.30 sıralarında, Yüceyurt Mahallesi 29'uncu Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı apartmanın en üst katında yalnız oturan Muharrem Gülnaz'dan bir süredir haber alamayan arkadaşları, evine gitti.

HAYATINI KAYBETTİ

Kapının açılmaması üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen polis ekiplerinin gözetiminde evin kapısı açıldı. Gülnaz, oturma odasındaki kanepede hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülnaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Muharrem Gülnaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Sivas Muharrem Gülnaz oturma odası

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