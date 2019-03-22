"Bir tarafta korku bir tarafta umut siyaseti var"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bir tarafta bu korku siyaseti bir tarafta Gazi Mustafa Kemal'in kendine güvenen umut siyaseti var." dedi.

Özel, Emeksiz Kavşağı'nda, CHP İl Başkanlığınca düzenlenen programda, otobüs üzerinden partililere seslenerek, iktidarın geçen seçim verdiği sözleri yerine getiremediğini savundu.

Umut siyasetinin korku siyasetine dönüştüğünü iddia eden Özel, Türkiye'de bir beka sorunundan bahsedildiğini ve seçmenlerin tehdit edildiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bunun üzerinden oy toplamaya çalışıyor. Malatya, son Cumhurbaşkanını duydu. Eğer bir cumhurbaşkanını dinleyecekse sonuncuyu değil de birinciyi hatırlasın. Ne diyor 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Bir yandan toplumun yarısını ötekileştiren, şeytanlaştıran, iten, kakan zihniyet, Atatürk’ün kendisine istemediği hakları kendisine alan zihniyet, öbür tarafta milli mücadelenin kahramanı, ömrü at sırtında, savaş meydanlarında geçmiş, tren vagonlarında Türkiye'yi gezmiş ömrünü tüketmiş bir isim. Ben yok olurum giderim ama milletime, halkıma cumhuriyetime inanıyorum ve güveniyorum diyor. Bir tarafta bu korku siyaseti bir tarafta Gazi Mustafa Kemal'in kendine güvenen umut siyaseti var. "