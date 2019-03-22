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"Bir tarafta korku bir tarafta umut siyaseti var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 20:51 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "Bir tarafta bu korku siyaseti bir tarafta Gazi Mustafa Kemal'in kendine güvenen umut siyaseti var" - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "CHP'ye, AK Parti'ye, MHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye oy veren de bizim kardeşimizdir, canımız ciğerimizdir. Düşman yok"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bir tarafta bu korku siyaseti bir tarafta Gazi Mustafa Kemal'in kendine güvenen umut siyaseti var." dedi.

Özel, Emeksiz Kavşağı'nda, CHP İl Başkanlığınca düzenlenen programda, otobüs üzerinden partililere seslenerek, iktidarın geçen seçim verdiği sözleri yerine getiremediğini savundu.

Umut siyasetinin korku siyasetine dönüştüğünü iddia eden Özel, Türkiye'de bir beka sorunundan bahsedildiğini ve seçmenlerin tehdit edildiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bunun üzerinden oy toplamaya çalışıyor. Malatya, son Cumhurbaşkanını duydu. Eğer bir cumhurbaşkanını dinleyecekse sonuncuyu değil de birinciyi hatırlasın. Ne diyor 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Bir yandan toplumun yarısını ötekileştiren, şeytanlaştıran, iten, kakan zihniyet, Atatürk’ün kendisine istemediği hakları kendisine alan zihniyet, öbür tarafta milli mücadelenin kahramanı, ömrü at sırtında, savaş meydanlarında geçmiş, tren vagonlarında Türkiye'yi gezmiş ömrünü tüketmiş bir isim. Ben yok olurum giderim ama milletime, halkıma cumhuriyetime inanıyorum ve güveniyorum diyor. Bir tarafta bu korku siyaseti bir tarafta Gazi Mustafa Kemal'in kendine güvenen umut siyaseti var. "

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise Millet İttifakı'nın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Adaletsiz bir seçim yarışının yaşandığını savunan Ağbaba, seçimlerde vatandaşın aklında vaatler ve söylemlerin kaldığını ifade etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Taksim'de düzenlenen mitingde yaşanan olayların gerçeği yansıtmadığını iddia eden Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Ezan yuhalanıyor' dediler. Buradan söyleyelim; ne burada ne Malatya'da ne de 32 milyonun içerisinde ezanı yuhalamak, ıslıklamak isteyen bir kişi bile bulamazsın. Ezanı bile kullandılar. Ezan, bu milletin ortak değeridir. Hiç kimse ezanı yuhalamaz. Ezanı niye yuhalatıyorlar? Bir tane daha oy almak için. Bu da tutmadı ne diyorlar, 'savaş'. Bu bir savaş mı? Savaşsa düşmanımız kim? Düşmanımız yok. CHP'ye, AK Parti'ye, MHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye oy veren de bizim kardeşimizdir, canımız ciğerimizdir. Düşman yok."

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