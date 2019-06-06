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"Bir tek İstanbul kaldı, İstanbul'da sizi bekliyorum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2019 02:15 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Türkiye'de bütün seçimler tamamlandı. Bir tek İstanbul kaldı, İstanbul'da sizi bekliyorum"

ERZİNCAN (AA) - Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Türkiye'de bütün seçimler tamamlandı. Bir tek İstanbul kaldı, İstanbul'da sizi bekliyorum" dedi.

Yıldırım, baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Kayı köyündeki köy konağında hemşehrileri ile bayramlaştı.

Hemşehrileriyle hasret gideren Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Hepinizin mübarek bayramını tebrik ediyorum. Rabb'im cümlemizin daha nice bayramlara sağlık ve huzur içinde beraberce ulaşmamızı nasip eylesin." dedi.

Yıldırım, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile İstanbul seçimine işaret ederek "Tabii bildiğiniz gibi 31 Mart'ta bir seçim yaptık. Belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri seçildi. Türkiye'de bütün seçimler tamamlandı. Bir tek İstanbul kaldı, İstanbul'da sizi bekliyorum." diye konuştu.

Erzincan'a gelmeden önce Sivas'ta bir programa katıldığını söyleyen Yıldırım, "Sivas'a gelince bu taraf çekti bizi." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Yıldırım, hemşehrileriyle sohbet etti.

Yıldırım'ın, geceyi doğduğu Kayı köyünde geçireceği öğrenildi.

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