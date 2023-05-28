Bir tek o ilde oyun rengi değişti: İkinci turda geriye düştü! Hatay'da 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dikkat çekti

Son dakika haberi: Sandıklar kapandı, oy sayımı kısa sürede sona yaklaştı. Tüm Türkiye'den gelen sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarışı yaklaşık yüzde 4 oranında farkla önde tamamladı. Deprem bölgesinden 14 Mayıs'taki 1. tur sonuçlarında seçmenlerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy kullanmış, Hatay ise 'Kılıçdaroğlu' demişti.

HATAY'DA OYUN RENGİ DEĞİŞTİ!

Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimde Hatay, adayların sıralamasının değiştiği tek il olmasıyla diğer illerden farklılık gösterdi.

İLK TURDA BİNDE 5'LİK FARK

14 Mayıs'taki 1. tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu toplam oyların yüzde 48,08'ini, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 48,03'ünü almıştı. İki lider arasındaki 481 oy fark oluşmuştu.

2. TURDA ERDOĞAN ÖNE GEÇTİ

Bugünkü 2. tur seçimlerinde Hatay'da oy sayım işlemi tamamlandı. Sandıklarının tamamının açılmasının ardından ortaya çıkan tablo şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50,13

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,87

Erdoğan, 2. tur seçimini Hatay'da rakibi Kılıçdaroğlu'ndan 294 oy farkla önde tamamladı.