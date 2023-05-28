Bir tek o ilde oyun rengi değişti: İkinci turda geriye düştü! Hatay'da 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dikkat çekti

Son dakika haberi: Sandıklar kapandı, oy sayımı kısa sürede sona yaklaştı. Tüm Türkiye'den gelen sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarışı yaklaşık yüzde 4 oranında farkla önde tamamladı. Deprem bölgesinden 14 Mayıs'taki 1. tur sonuçlarında seçmenlerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy kullanmış, Hatay ise 'Kılıçdaroğlu' demişti.
Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimde Hatay, adayların sıralamasının değiştiği tek il olmasıyla diğer illerden farklılık gösterdi.
14 Mayıs'taki 1. tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu toplam oyların yüzde 48,08'ini, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 48,03'ünü almıştı. İki lider arasındaki 481 oy fark oluşmuştu.
Bugünkü 2. tur seçimlerinde Hatay'da oy sayım işlemi tamamlandı. Sandıklarının tamamının açılmasının ardından ortaya çıkan tablo şu şekilde:
Erdoğan, 2. tur seçimini Hatay'da rakibi Kılıçdaroğlu'ndan 294 oy farkla önde tamamladı.