Elma ve üzüm sirkesini şu 10 faydasıyla sollayacak olan alıç sirkesinin faydalarını öğrenmeye hazır olun. Tüm ecza dolabını bir kenara bırakacak sadece evinizde hazırladığınız bu şifa kaynağından faydalanacaksınız.

Bir tek ölüme çare değil! Her gün alış sirkesi içmeniz için 10 muazzam neden

Elma ve üzüm sirkesini şu 10 faydasıyla sollayacak olan alıç sirkesinin faydalarını öğrenmeye hazır olun. Tüm ecza dolabını bir kenara bırakacak sadece evinizde hazırladığınız bu şifa kaynağından faydalanacaksınız.

1 / 10 Üzüm ve elma sirkesini unutturacak Alıç meyvesinin mayalanmasından elde edilen alıç sirkesi, faydaları kendisine hayran bırakıyor. Faydalarından bahsetmeden önce nasıl hazırlayacağımızı öğrenelim...

2 / 10 Gerekli malzemeler: 4 litre su, 1 kilogram alıç, 1 çay bardağı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı kaya tuzu

3 / 10 Nasıl hazırlanır? İşimize alıçları yıkayarak başlayalım. 5 kiloluk cam kavanozun içine 4 litre suyumuzu alalım. Üzerine sırasıyla yıkadığımız alıçları, kaya tuzunu ve elma sirkesini ilave edelim. Tüm malzemeleri kavanozun içinde karıştıralım. Kavanozun ağzını tülbentle kapatalım. Tülbentin açılmaması için lastikten faydalanabilirsiniz. Tülbent yerine ince bir havlu da kullanabilirsiniz.

4 / 10 Sirkeyi her gün karıştırın Sirkeyi karıştırırken sadece tahta kaşık kullanacağız. Işık almayan ve rutubetsiz bir yerde 15/20 gün kadar bekletin. Eğer alıçlar kavanozun dibine çöktüyse sirkeniz olmuştur. 20 gün içinde çökme olmadıysa 5 gün daha bekletin.

5 / 10 Sirkemiz hazır! Sıra geldi faydalarına... Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek kışın gerçekleşecek soğuk algınlığının ve gribin önüne geçer. Adeta vücudunuzu sigortalar.

6 / 10 Kan yapıcı özelliği vardır Kansızlığın doğal ilacıdır. Kansızlık tedavisinde alternatif bir yöntem olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda her sabah içilen alıç sirkeli su bağırsakları temizler ve özellikle kadınlarda sık görülen idrar yolu enfeksiyonu rahatsızlığının önüne geçer.

7 / 10 Depresyon tedavisine yardımcı olur. Sakinleştirici etkisi vardır. Depresyon sürecinde doğal bir destek sağlar.

8 / 10 Sindirim problemlerinin ilacıdır Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Ancak bu amaçla kullanacaksanız öncesinde muhakkak doktorunuza danışın. Onay verdikten sonra kullanabilirsiniz.

9 / 10 Zayıflamanıza yardımcı olacaktır İyi bir antioksidan olduğundan bahsetmiştik. Bunun yanı sıra tok tutucu etkisi de vardır. Sabahları aç karnına içtiğiniz sirkeli su metabolizmanızı hızlandırarak diyetinize yardımcı olacaktır.