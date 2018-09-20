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Bir tek ölüme çare değil! Her gün alış sirkesi içmeniz için 10 muazzam neden

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.09.2018 15:38 | Son Güncelleme

Elma ve üzüm sirkesini şu 10 faydasıyla sollayacak olan alıç sirkesinin faydalarını öğrenmeye hazır olun. Tüm ecza dolabını bir kenara bırakacak sadece evinizde hazırladığınız bu şifa kaynağından faydalanacaksınız.

Elma ve üzüm sirkesini şu 10 faydasıyla sollayacak olan alıç sirkesinin faydalarını öğrenmeye hazır olun. Tüm ecza dolabını bir kenara bırakacak sadece evinizde hazırladığınız bu şifa kaynağından faydalanacaksınız.

Bir tek ölüme çare değil! Her gün alış sirkesi içmeniz için 10 muazzam neden

Elma ve üzüm sirkesini şu 10 faydasıyla sollayacak olan alıç sirkesinin faydalarını öğrenmeye hazır olun. Tüm ecza dolabını bir kenara bırakacak sadece evinizde hazırladığınız bu şifa kaynağından faydalanacaksınız.

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Üzüm ve elma sirkesini unutturacak

Üzüm ve elma sirkesini unutturacak
Alıç meyvesinin mayalanmasından elde edilen alıç sirkesi, faydaları kendisine hayran bırakıyor. Faydalarından bahsetmeden önce nasıl hazırlayacağımızı öğrenelim...
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Gerekli malzemeler:

Gerekli malzemeler:
4 litre su, 1 kilogram alıç, 1 çay bardağı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı kaya tuzu
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Nasıl hazırlanır?

Nasıl hazırlanır?
İşimize alıçları yıkayarak başlayalım. 5 kiloluk cam kavanozun içine 4 litre suyumuzu alalım. Üzerine sırasıyla yıkadığımız alıçları, kaya tuzunu ve elma sirkesini ilave edelim. Tüm malzemeleri kavanozun içinde karıştıralım. Kavanozun ağzını tülbentle kapatalım. Tülbentin açılmaması için lastikten faydalanabilirsiniz. Tülbent yerine ince bir havlu da kullanabilirsiniz.
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Sirkeyi her gün karıştırın

Sirkeyi her gün karıştırın
Sirkeyi karıştırırken sadece tahta kaşık kullanacağız. Işık almayan ve rutubetsiz bir yerde 15/20 gün kadar bekletin. Eğer alıçlar kavanozun dibine çöktüyse sirkeniz olmuştur. 20 gün içinde çökme olmadıysa 5 gün daha bekletin.
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Sirkemiz hazır! Sıra geldi faydalarına...

Sirkemiz hazır! Sıra geldi faydalarına...
Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek kışın gerçekleşecek soğuk algınlığının ve gribin önüne geçer. Adeta vücudunuzu sigortalar.
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Kan yapıcı özelliği vardır

Kan yapıcı özelliği vardır
Kansızlığın doğal ilacıdır. Kansızlık tedavisinde alternatif bir yöntem olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda her sabah içilen alıç sirkeli su bağırsakları temizler ve özellikle kadınlarda sık görülen idrar yolu enfeksiyonu rahatsızlığının önüne geçer.
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Depresyon tedavisine yardımcı olur.

Depresyon tedavisine yardımcı olur.
Sakinleştirici etkisi vardır. Depresyon sürecinde doğal bir destek sağlar.
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Sindirim problemlerinin ilacıdır

Sindirim problemlerinin ilacıdır
Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Ancak bu amaçla kullanacaksanız öncesinde muhakkak doktorunuza danışın. Onay verdikten sonra kullanabilirsiniz.
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Zayıflamanıza yardımcı olacaktır

Zayıflamanıza yardımcı olacaktır
İyi bir antioksidan olduğundan bahsetmiştik. Bunun yanı sıra tok tutucu etkisi de vardır. Sabahları aç karnına içtiğiniz sirkeli su metabolizmanızı hızlandırarak diyetinize yardımcı olacaktır.
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Kötü kolesterolü düşürür

Kötü kolesterolü düşürür
LDL'yi düşürürken iyi kolesterol olan HDL'yi yükseltir.
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