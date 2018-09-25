Bir tek onlar bakıp geçmedi

Hasan YILDIRIM - Taner YENER - Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda servis aracının arkasında hareketsiz yatan kişiye, iki kadın turist yardım etti. Herkes yerdeki kişiye bakıp geçerken iki Alman turist, ambulans gelene kadar olay yerinden ayrılmadı.
Olay, Refik Saydam Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen iki Alman kadın turist, park halindeki servis aracının arka tarafında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine turistler yerde yatan kişiye ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ancak yerde yatan kişinin herhangi bir tepki vermemesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
BAŞUCUNDAN AYRILMADILAR
Bu sırada herkes yerde hareketsiz yatan kişinin yanından bakıp geçerken iki turist sağlık ve polis ekipleri gelene kadar yerdeki kişinin başucundan ayrılmadı. İnsanlık ölmemiş dedirten görüntülerin yaşandığı dakikaların ardından olay yerine ambulans geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kendine gelen kişi hastaneye kaldırıldı.
SİGARA VERDİLER, PARASINI ALDILAR
Polisin olay yerinde bilgisine başvurduğu adının M.Ş.K olduğu öğrenilen kişi, sabah saatlerinde bir kişinin kendisine sigara verdiğini, sigarayı içtikten sonra baygınlık geçirdiğini ardından da parasının alındığını öne sürdü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
(FOTOĞRAF)
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