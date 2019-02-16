AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Şu ana kadar rakip bir kişi çıktı, onun da bir tek projesini görmedim. Böyle bir seçim mi olur? Hiç bir proje konuşmuyoruz. Ankara'ya neler yapılacağı hususunda bir tartışma açılmadı." dedi.

Özhaseki, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Çankırı Dernekler Federasyonunca düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Çankırı'nın Ankara'ya kardeş şehir olacağını ve kardeşlik hukukuna göre hizmet edeceklerini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) topluma yararlı olma bahanesiyle milleti kandırdığını ifade eden Özhaseki, "Onların gerçek yüzünü de 15 Temmuz'da hepimiz gördük. Bırakın bunların Müslüman olmasını, insan bile değillermiş." diye konuştu.

Özhaseki, kayyum atanan belediyelerin kayyum öncesi dönemde PKK'ya para aktardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Valilerimiz, kaymakamlarımız, yavrularımız aslanlar gibi hizmetin başına geldi ve giden parayı hizmete çevirdi. Şimdi oraya yollar, meydanlar, sosyal tesisler ve yeşil alanlar yapıldı. Vatandaş ilk defa hizmet görmeye başladı. Öbürleri çalıp Kandil'e gönderiyordu, bizimkiler gönderdiğimiz paraları şimdi hizmete döndürüyorlar."