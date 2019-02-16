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"Bir tek projesini görmedim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 23:21 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: "Şu ana kadar rakip bir kişi çıktı, onun da bir tek projesini görmedim. Böyle bir seçim mi olur? Hiç bir proje konuşmuyoruz. Ankara'ya neler yapılacağı hususunda bir tartışma açılmadı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Şu ana kadar rakip bir kişi çıktı, onun da bir tek projesini görmedim. Böyle bir seçim mi olur? Hiç bir proje konuşmuyoruz. Ankara'ya neler yapılacağı hususunda bir tartışma açılmadı." dedi.

Özhaseki, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Çankırı Dernekler Federasyonunca düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Çankırı'nın Ankara'ya kardeş şehir olacağını ve kardeşlik hukukuna göre hizmet edeceklerini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) topluma yararlı olma bahanesiyle milleti kandırdığını ifade eden Özhaseki, "Onların gerçek yüzünü de 15 Temmuz'da hepimiz gördük. Bırakın bunların Müslüman olmasını, insan bile değillermiş." diye konuştu.

Özhaseki, kayyum atanan belediyelerin kayyum öncesi dönemde PKK'ya para aktardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Valilerimiz, kaymakamlarımız, yavrularımız aslanlar gibi hizmetin başına geldi ve giden parayı hizmete çevirdi. Şimdi oraya yollar, meydanlar, sosyal tesisler ve yeşil alanlar yapıldı. Vatandaş ilk defa hizmet görmeye başladı. Öbürleri çalıp Kandil'e gönderiyordu, bizimkiler gönderdiğimiz paraları şimdi hizmete döndürüyorlar."

- Sıfır atık projesi

Sıfır Atık Projesi'ni bakanlığı döneminde projelendirdiğini ifade eden Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde projenin daha da genişlediğinin altını çizdi.

Özhaseki, Sıfır Atık Projesi'nin uygulanmaya başladığı döneme değinerek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığında uyguladığımız sıfır atık projesinde, bir tek çöp kamyonu Bakanlığa girmedi. 5 bin adam çalışıyor ve atıklar var. Ne oluyor bunlar? Hepsini ayırıyoruz. Çok şükür bu projeyi de başlattık." diye konuştu.

Ankara'ya hizmet etmek için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını vurgulayan Özhaseki, yapamayacakları projelerin altına imza atmadıklarını söyledi.

Özhaseki, başkente yapılacak projelerin seçim kampanyası boyunca konuşulması gerektiğini ifade ederek, "İki dönemdir arkadaşımız aday olmuş, bir karşıtlık üzerinden kampanya düzenlemiş. 'Falan gelmesin de ne olursa olsun.' Sen gelince ne yapacaksın onu söyle." ifadelerini kulladı.

- Cumhur İttifakı vurgusu

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'de İstanbul'da başlattığı belediyecilik anlayışının devam edeceğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın güçlü bir çalışma yürüttüğünün altını çizen Akbaşoğlu, "AK Parti ve MHP kadrolarının büyük bir birliktelik içerisinde tek bir yürek olması suretiyle en güzel zaferlere imza atacaklarına inanıyor ve hem Keçiören hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının Cumhur İttifakı'na hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok da önceki yıllarda Keçiören'e yaptığı hizmetleri anlattı.

Yeni projelerle Keçiören'e daha fazla hizmet edeceği sözünü veren Altınok, "Bu seçim vatanımıza, milletimize ve birliğimize sahip çıkma seçimidir. 31 Mart'ta şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayalım, Kandil'i sevindirmeyelim. Çünkü Kürt, Türk, Alevi, Sünni kardeştir. Türkiye, Suriye olsun istiyorlar. Bu seçimlerin böyle bir özelliği var." sözlerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye B seçim 2019

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