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Bir tek Türkiye 'beyaz' kaldı! '3 senedir etkisindeyiz' deyip açıkladı: Önümüzdeki 1,5 hafta içinde...

03.01.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da günlerdir kuru soğuk ve sis hakim. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde ise kar yağışı yok. İstanbul'da gün içerisinde 3 ayrı mevsim yaşanırken Meteoroloji mühendisi Deniz Demirhan "Yaklaşık 3 senedir La Lina sürecinin içindeyiz. Çarşamba günü bir yağış olabilir ama sis hafta boyunca devam ediyor. Kar yağışı önümüzdeki 1,5 hafta içinde yok" dedi.

Bir tek Türkiye 'beyaz' kaldı! '3 senedir etkisindeyiz' deyip açıkladı: Önümüzdeki 1,5 hafta içinde...

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde kar yağışı yok. Birçok kentte soğuk hava ve sis hakim. Sis özellikle İstanbul'da ulaşımı olumsuz etkiledi. İstanbul'da sabah sisli, öğlen güneşli, akşam soğuk olurken Meteoroloji mühendisi Deniz Demirhan, "Yaklaşık 3 senedir La Lina sürecinin içindeyiz. Yani bir atmosferik çevrimin içindeyiz" dedi. Demirhan, yakın bir süreçte kar yağışının olmayacağını belirtti.

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İSTANBUL'DA 24 SAATTE 3 AYRI MEVSİM

Sabah sis, öğlen güneş, akşam soğuk olan İstanbul'da 24 saatte adeta 3 ayrı mevsim yaşanıyor. Ocak ayı olmasına rağmen Türkiye'nin hiçbir yerinde kar yağışı yok. İstanbul'da son günlerde ise sis hakim. Sis nedeniyle ulaşım da olumsuz etkileniyor.

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"3 YILDIR ETKİSİ ALTINDAYIZ"

Meteoroloji mühendisi Deniz Demirhan, "Yaklaşık 3 senedir La Lina sürecinin içindeyiz. Yani bir atmosferik çevrimin içindeyiz. Bu sisin bu hafta devam etmesi çok yüksek. Çarşamba günü bir yağış olabilir ama sis hafta boyunca devam ediyor. Kar yağışı önümüzdeki 1,5 hafta içinde yok" dedi.

SADECE TÜRKİYE 'BEYAZ' KALDI

Hava forumun paylaştığı verilere göre kutup soğuklarının İzlanda üzerinden gelen alçak basınç nedeniyle Türkiye'yi etkisi altına alamadığını belirtildi.

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Bir başka veride ise paylaşılan haritada sadece Türkiye'nin yağış almadığı görüldü.

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YURT GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzeyli yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

SİS HADİSESİ BEKLENİYOR: Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -6°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli

SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

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hava durumu meteoroloji İstanbul meteoroloji genel müdürlüğü sis

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