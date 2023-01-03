Bir tek Türkiye 'beyaz' kaldı! '3 senedir etkisindeyiz' deyip açıkladı: Önümüzdeki 1,5 hafta içinde...

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde kar yağışı yok. Birçok kentte soğuk hava ve sis hakim. Sis özellikle İstanbul'da ulaşımı olumsuz etkiledi. İstanbul'da sabah sisli, öğlen güneşli, akşam soğuk olurken Meteoroloji mühendisi Deniz Demirhan, "Yaklaşık 3 senedir La Lina sürecinin içindeyiz. Yani bir atmosferik çevrimin içindeyiz" dedi. Demirhan, yakın bir süreçte kar yağışının olmayacağını belirtti.
Sabah sis, öğlen güneş, akşam soğuk olan İstanbul'da 24 saatte adeta 3 ayrı mevsim yaşanıyor. Ocak ayı olmasına rağmen Türkiye'nin hiçbir yerinde kar yağışı yok. İstanbul'da son günlerde ise sis hakim. Sis nedeniyle ulaşım da olumsuz etkileniyor.
Meteoroloji mühendisi Deniz Demirhan, "Yaklaşık 3 senedir La Lina sürecinin içindeyiz. Yani bir atmosferik çevrimin içindeyiz. Bu sisin bu hafta devam etmesi çok yüksek. Çarşamba günü bir yağış olabilir ama sis hafta boyunca devam ediyor. Kar yağışı önümüzdeki 1,5 hafta içinde yok" dedi.
Hava forumun paylaştığı verilere göre kutup soğuklarının İzlanda üzerinden gelen alçak basınç nedeniyle Türkiye'yi etkisi altına alamadığını belirtildi.
Bir başka veride ise paylaşılan haritada sadece Türkiye'nin yağış almadığı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzeyli yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.
SİS HADİSESİ BEKLENİYOR: Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -6°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık