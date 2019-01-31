Bir telefoncudan çaldı, başka bir telefoncuya satarken yakalandı

Diyarbakır’da, müşteri kılığında bir telefoncuya giren şahıs, önce şarj aletini ardından da camekanda bulunan telefonu çaldı. Çaldığı malzemeleri başka bir telefoncuya satmak isteyen zanlı, dükkan sahibi tarafından yakalandı.

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtindeki bir telefoncuda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, telefonunun bozuk olduğu gerekçesiyle dükkana giren zanlı, dükkanını içerisini gözlemledikten sonra hemen arkasında bulunan stantta asılı vaziyette bulunan şarj aletlerinden birini alıp cebine yerleştirdi. Hiçbir şey olmamış gibi dükkan sahibinin yanına gidip getirdiği bozuk telefonun durumunu öğrenmeye çalışan zanlı, iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak camekanda bulunan cep telefonunu alıp cebine koydu. Şahsın, dükkandan ayrılması sonrası iş yeri sahibi camekanda bir telefonun eksik olduğunu gördü. Bu sırada güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen iş yeri sahibi, telefonun çalındığını gördü. Hemen iş yerinden çıkan dükkan sahibi, telefonu çalan şahsı, başka bir telefoncuda çaldığı ürünleri satarken yakalayıp dükkanına geri getirdi. Tüm bu olanları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.