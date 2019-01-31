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Bir telefoncudan çaldı, başka bir telefoncuya satarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 13:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, müşteri kılığında bir telefoncuya giren şahıs, önce şarj aletini ardından da camekanda bulunan telefonu çaldı.

Diyarbakır’da, müşteri kılığında bir telefoncuya giren şahıs, önce şarj aletini ardından da camekanda bulunan telefonu çaldı. Çaldığı malzemeleri başka bir telefoncuya satmak isteyen zanlı, dükkan sahibi tarafından yakalandı.
Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtindeki bir telefoncuda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, telefonunun bozuk olduğu gerekçesiyle dükkana giren zanlı, dükkanını içerisini gözlemledikten sonra hemen arkasında bulunan stantta asılı vaziyette bulunan şarj aletlerinden birini alıp cebine yerleştirdi. Hiçbir şey olmamış gibi dükkan sahibinin yanına gidip getirdiği bozuk telefonun durumunu öğrenmeye çalışan zanlı, iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak camekanda bulunan cep telefonunu alıp cebine koydu. Şahsın, dükkandan ayrılması sonrası iş yeri sahibi camekanda bir telefonun eksik olduğunu gördü. Bu sırada güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen iş yeri sahibi, telefonun çalındığını gördü. Hemen iş yerinden çıkan dükkan sahibi, telefonu çalan şahsı, başka bir telefoncuda çaldığı ürünleri satarken yakalayıp dükkanına geri getirdi. Tüm bu olanları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dikkati sayesinde hırsız yakalandı
Yaşanan olayla ilgili bilgi veren iş yeri sahibi Berat Metin, hırsızlık olaylarının yılda birkaç defa başlarına geldiğini söyledi. Metin, “Geçen gün müşteri kılığında bir vatandaş geldi. Telefon falan sordu, fiyat aldı, boşluğuma denk geldi demek şahıs çıktıktan sonra arkama baktım camekanda bir telefonun eksik olduğunu gördüm. Sonradan kamera kayıtlarına baktım ve telefonun çalındığını fark ettim. Gece geç saatlerdi, şahsın telefonu çalacağını tahmin ettim ve dükkandan çıktım. Şahıs telefonu başka bir telefoncuda satmaya çalışırken yakaladım ve dükkana getirdim. Telefonu aldıktan sonra kendisinden şikayetçi oldum” dedi.

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