HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir telefonla akıllara zarar dolandırıcılık! Böyle yakalandılar

Bir telefonla akıllara zarar dolandırıcılık! Böyle yakalandılar

07.08.2024 10:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’in İnönü ilçesinde 3 milyon TL telefonla dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüpheliler Çifteler ilçesinde yakalandı.

Bir telefonla akıllara zarar dolandırıcılık! Böyle yakalandılar

İnönü ilçesinde yaklaşık 3 milyon TL telefonla dolandırıcılık olayını gerçekleştiren A.E.S. ve H.D. isimli şüpheliler, Mahmudiye İlçe Emniyet Amirliği ve Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yaptığı çalışma sonucu Çifteler ilçesi girişinde yakalandı.

Şüphelilerden; 13 bin 200 TL, 430 Dolar, 750 Euro, 8 bilezik, 2 altın zincir,1 beşli reşat altın, 4 altın yüzük, 2 cumhuriyet abini, 1 yarım altın, 2 tam altın, 5 çeyrek altın, 12 gram altın, 1 altın kelepçe bilezik, 2 altın kolye, 1 bileklik, 4 küpe, 3 cep telefonu ele geçirildi. (İHA)

841da23c-1e36-4cc8-a13f-b0d4ff6f79ee
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Eskişehir
En Çok Okunan Haberler
Şimşek, “Artık sizi Maliye Bakanlığı’nda görmek istemiyorum” diyerek uyardı

Şimşek, “Artık sizi Maliye Bakanlığı’nda görmek istemiyorum” diyerek uyardı

Adana'da birer dakika arayla peş peşe 3 deprem!

Adana'da birer dakika arayla peş peşe 3 deprem!

ATM’de nakit para çekiminde yeni dönem

ATM’de nakit para çekiminde yeni dönem

Nasrallah için ölüm fermanı! "İsrail olsa da olmasa da saldıracağız"

Nasrallah için ölüm fermanı! "İsrail olsa da olmasa da saldıracağız"

Yarım milyonluk senedi ağzına atıp yuttu!

Yarım milyonluk senedi ağzına atıp yuttu!

Şaşkına çeviren görüntü! Aşırı sıcaklar arabaları bu hale getirdi

Şaşkına çeviren görüntü! Aşırı sıcaklar arabaları bu hale getirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.