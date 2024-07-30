Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

Plajda, bahçede, balkonda, kampta, seyahatte, kısa yürüyüşlerde kısacası her yerde giyebileceğiniz ve her adımda rahatlık sunan Crocs terlikler ile yazın keyfini çıkarmaya ne dersiniz? Yanıtınız "Evet!" ise doğru yerdesiniz. Sizin için Günün Fırsatları kapsamında indirime giren Crocs'un klasik serisinden farklı renklerdeki modelleri bu içeriğimizde bir araya getirdik.

1. Crocs Classic Blue Bolt Terlik, Unisex Yetişkin

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok rahat ve kullanışlı, terleme yapmıyor."

"Kaliteli ve rahat ürün, tavsiye edilir."

2. Crocs Classic Pepper Terlik, Unisex Yetişkin

Kullanıcılar ne diyor?

"Gerçekten çok güzel ve rahat bir model. Eşime aldım, çok memnun kaldı"

"Ayakkabı numaramla aynı numarayı aldım, tam oldu, hatta biraz büyük bile oldu denebilir. Plastiği yumuşak, ayak kesen cinsten değil ve tabanında sanki ortopedik altlık var, içi aşırı rahat. Uzun yıllar giyilecek ürün."

3. Crocs Classic Acidity Terlik, Unisex Yetişkin

Kullanıcılar ne diyor?

"Güzel renk, çok rahat."

"Onları sevdim ve rengi çok güzel."

4. Crocs Classic Bone Terlik, Unisex Yetişkin

Kullanıcılar ne diyor?

"Yıllardır değişmeyen tercihim."

"Ortopedik ve topuk dikeni için bir numara. İkinci alışım."

5. Crocs Classic Acidity Terlik, Unisex Yetişkin

Kullanıcılar ne diyor?

"Giydiğim en rahat terlik. Crocs kalitesi şaşmaz."

"Çok iyi. Alın, alındırın."

6. Crocs Classic Army Green Terlik, Unisex Yetişkin

Kullanıcılar ne diyor?

"Nihayet tam numaralı ve görseldekiyle aynı renkli Crocs'a denk geldik. Her sene haki veya lacivert classic alıyoruz, her sene numarada sorun çıkıyor. Üretim yerlerine bağlı. Bu Crocs 16 yıl önce Kanada'dan getirttiğimizle birebir aynı özelliklerde. Nihayet. Teşekkürler!"

"O kadar rahat ki taşınma sürecimde evin işleri uzun sürdüğü için uzun süre kutularda kalınca yokluğunu hissettim. Hem anneme hem kardeşime aldım, yazlığa bile aldım (ki yerli malı olmayan şeyleri desteklemeyi sevmem) Öyle alışıyorsunuz rahatlığına."

7. Crocs Classic Apricrush Sandalet, Unisex Yetişkin

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok beğendim. Tr'deki mağazalardan fiyatı uygun, sorunsuz, hızlı kargo."

"Bosna üretimi. Amazon indiriminde mağaza fiyatının altında aldım. Renk konusunda kararsız kalmıştım ama fotoğraftan daha tatlı bir şeftali rengi."

8. Crocs Classic Juice Sandalet, Unisex Yetişkin

Kullanıcılar ne diyor?

"Bildiğimiz orijinal Crocs, başarılı."

"Terlik deyip geçmeyin bu kadar para veriyoruz, hakkını da veriyor. Çok rahat."

Bu içerik 30 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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