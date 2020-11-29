Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütünde 20 yıldır faaliyet yürüten bir örgüt mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2000 yılında terör örgütüne katıldığı ve son olarak Suriye’de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Böylelikle; 2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 216’ya ulaştı” denildi.

