HABER

Bir 'tık'la hayatı değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 09:43 | Son Güncelleme

İNTERNETTE arama motoruna 'işitme engelli' yazdığında ekranda gördüğü milli takımın başarısını anlatan haberle heveslenip başladığı teniste şampiyonluk kazanan işitme engelli milli tenisçi Emre Çınar Uğuzlar (27), "Hayalim Avrupa şampiyonası ve olimpiyatta madalya kazanmak" dedi.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - İNTERNETTE arama motoruna 'işitme engelli' yazdığında ekranda gördüğü milli takımın başarısını anlatan haberle heveslenip başladığı teniste şampiyonluk kazanan işitme engelli milli tenisçi Emre Çınar Uğuzlar (27), "Hayalim Avrupa şampiyonası ve olimpiyatta madalya kazanmak" dedi.
Antalya'da oturan Emre Çınar Uğuzlar, internette arama motoruna 'işitme engelli' yazdığında ekranda gördüğü tenis milli takımı başarısını anlatan haberle bu spora özendi. 2 yıl önce tenis antrenmanlarına başlayan Uğuzlar, katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında üçüncü oldu. Bu yıl da Mersin'de düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılan Uğuzlar, teklerde üçüncülük, çift erkeklerde ise birincilik madalyasını kazandı.
Bir firmada eğitim ve kalite biriminde görev yapan Uğuzlar, haftanın 6 günü mesai saatinden sonra tenis antrenmanı yaparak müsabakalara hazırlanıyor. Teniste kazandığı başarılarla özgüveninin arttığını vurgulayan Uğuzlar, "Gelecek yıl Almanya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına ve 2021'de yapılacak İşitme Engeliler Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyorum. Hayalim Avrupa şampiyonası ve olimpiyatta madalya kazanmak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç
Gemlikli Karateci dünya 3’ncüsü olduGemlikli Karateci dünya 3’ncüsü oldu
Etiler'de çatıda tehlikeli çalışmaEtiler'de çatıda tehlikeli çalışma
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika! Ankara'da Bylock operasyonu: 39 gözaltı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

OHAL Komisyonu'nda 92 bin başvuru sonuçlandı

OHAL Komisyonu'nda 92 bin başvuru sonuçlandı

Kandilli'den İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

28 Ekim pazartesi resmi tatil mi yarım gün mü? 28 Ekim pazartesi okullar tatil mi? 28-29 Ekim tatil açıklaması

28 Ekim resmi tatil mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.