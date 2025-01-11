Bir TIR dolusu Suriye parası ele geçirildi! Irak sınırında dikkat çeken olay…

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Kerkük kentinde düzenlenen operasyon kapsamında, bir kamyonda saklanan 5 milyar Suriye lirasının ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri yaptığı açıklamada, "Kerkük vilayetinde Kontrol İşleri Dairesi'ne bağlı birimler, düzenlediği bir operasyonla, Kerkük'teki bir kontrol noktasını geçerken bir kamyonun içinde saklanan beş milyar Suriye lirası tutarında para ele geçirildi" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, kamyon şoförü ve yanındaki kişinin tutuklandığını belirtti.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır