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Bir tır dolusu un Suriye’ye alkışlarla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 14:44 | Son Güncelleme

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Karabük’te Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu öncülüğünde Suriye’de günlük ekmek ihtiyacının karşılanması için kampanya başlatıldı.

Bir tır dolusu un Suriye’ye alkışlarla uğurlandı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Karabük’te Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu öncülüğünde Suriye’de günlük ekmek ihtiyacının karşılanması için kampanya başlatıldı. Kampanya sonunda temin edilen bir tır dolusu un yola çıktı.
Suriye’de yaşanan savaş sebebiyle kamplarda toplanan sığınmacıların günlük ekmek ihtiyacının artması dolayısı ile Karabük’te ‘Ekmek İhtiyacı İçin Un’ kampanyası başlatıldı. Hayırseverlerin destekleri ile toplanan 1 TIR dolusu un Kent Meydanında düzenlenen programın ardından Suriye’ye gitmek üzere yola çıktı. Programa Karabük Valisi Fuat Gürel, Ruhi Ademoğlu, İl Müftü Yardımcısı Yakup Kansızoğlu ve İHH Karabük Şubesi temsilcileri katıldı.
Programda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, hayırsever Türk Milleti’nin dünyanın neresinde olursa olsun bir yerde zorda kalan, sıkıntıda olan afetlerde zarar gören kimler varsa onlara yardım eden bir millet olduğunu belirterek, “Bu görmüş olduğunuz TIR’da bu hayırseverliklerin örneği olarak oluşturulan bir tır. İnşallah gittiği yere sağ salim ulaşır ve oradaki insanların sıkıntılarına bir nebze olsun merhem olur. Bir tır dolusu un oradaki insanların en azından ekmek olarak bir şekilde sofralarına ulaşacaktır” dedi.
Ruhi Ademoğlu ise, “Şuan sadece kamplarda insan sayısı 1 milyonun üzerinde ve bu insanların gidecek başka yerleri yok. Türkiye’nin Fırat ve Zeytin Dalı harekatı ile güvenli bölge olarak oluşturduğu yerlere sığınmış insanlar var. Uçakların vurup döktüğü binalarda bile insanlar yaşam savaşı veriyorlar. Bu insanlar gerçekten el uzatılmaya muhtaçlar. Bugün Karabük’te ilk tırımız. Allah nasip ederse, sizler gayret sarf ederseniz inşallah arkası gelir” diye konuştu.
Konuşmalarından ardından yapılan dua ile TIR dolusu un Suriye’ye gitmek üzere alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Bir tır dolusu un Suriye’ye alkışlarla uğurlandı

Bir tır dolusu un Suriye’ye alkışlarla uğurlandı

Bir tır dolusu un Suriye’ye alkışlarla uğurlandı

Bir tır dolusu un Suriye’ye alkışlarla uğurlandı

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