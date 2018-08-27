HABER

Bir ton dondurmayı ücretsiz dağıttılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 20:05 | Son Güncelleme

Bursa'da "2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında ücretsiz dağıtılan bir ton "Maraş dondurması" bir saatte tükendi

Bursa'da "2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında bir ton "Maraş dondurması" ücretsiz dağıtıldı.

Merkez Osmangazi Belediyesinin destek verdiği organizasyonda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bir ton "Maraş dondurması", tır ve kamyonetlerle Kent Meydanı'na getirildi.

Kurulan platformda Osmangazi Belediye Başkan Vekili Erkan Albayrak'ın kestiği ilk diliminin ardından külahlarla kent sakinlerine ücretsiz dondurma dağıtıldı.

Uzun kuyruk oluşan etkinlikte bir ton dondurma bir saatte tükendi.

Organizasyon sorumlusu Şaban Yumruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği Bursa'da gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Bu yıl ikincisini düzenledikleri organizasyonu büyüterek devam ettireceklerini belirten Yumruk, "Festivalin amacı marka değeri yüksek bir ürün olan Maraş dondurmasını vitrine koymak ve daha popüler, bilinir hale getirmek." dedi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
6 yaşındayken Yunanlara esir düşen Ali Osman Dede, 102 yaşında öldü6 yaşındayken Yunanlara esir düşen Ali Osman Dede, 102 yaşında öldü
Rize'den Trabzon'a yüzen boğanın sahibi: Kesmeye kimsenin gönlü razı gelmez (2)Rize'den Trabzon'a yüzen boğanın sahibi: Kesmeye kimsenin gönlü razı gelmez (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Kahramanmaraş Maraş dondurması ücretsiz dondurma

En Çok Okunan Haberler

İran sert çıktı: ABD'nin orada işi yok

İran sert çıktı: ABD'nin orada işi yok

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Badou Ndiaye sosyal medya hesaplarına Galatasaray'ın logosunu koydu! Ndiaye İstanbul'a geldi

Badou Ndiaye sosyal medya hesaplarına Galatasaray'ın logosunu koydu! Ndiaye İstanbul'a geldi

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'nın Gördes ilçesinde korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Manisa'nın Gördes ilçesinde korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.