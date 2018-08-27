Bir ton dondurmayı ücretsiz dağıttılar

Bursa'da "2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında bir ton "Maraş dondurması" ücretsiz dağıtıldı.
Merkez Osmangazi Belediyesinin destek verdiği organizasyonda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bir ton "Maraş dondurması", tır ve kamyonetlerle Kent Meydanı'na getirildi.
Kurulan platformda Osmangazi Belediye Başkan Vekili Erkan Albayrak'ın kestiği ilk diliminin ardından külahlarla kent sakinlerine ücretsiz dondurma dağıtıldı.
Uzun kuyruk oluşan etkinlikte bir ton dondurma bir saatte tükendi.
Organizasyon sorumlusu Şaban Yumruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği Bursa'da gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Bu yıl ikincisini düzenledikleri organizasyonu büyüterek devam ettireceklerini belirten Yumruk, "Festivalin amacı marka değeri yüksek bir ürün olan Maraş dondurmasını vitrine koymak ve daha popüler, bilinir hale getirmek." dedi.
Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!
Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu
Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim
Suriye basınından, Velid Muallim'le ilgili küstah 'Türkiye' iddiası
Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!
Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü
Müthiş keşif! Mersin'den öyle bir hazine çıktı ki...
Canlı yayında böyle öldü!
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum