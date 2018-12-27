Bir tonluk bomba ses hızını aştı, hedefi deldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattı Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı'nda (HABRAS) önemli bir teste imza atıldı. Testte, bir tonluk MK-84 genel maksat bombası, ses hızını aştı ve çelik donatıyla güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin dinamik etkinlik testlerini yapmak için Konya-Karapınar'da TÜBİTAK SAGE tarafından kurulan HABRAS'ın yapımına Haziran 2017'de başlandığı, 31 Ekim'de de açılışının gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, 2 bin metre uzunluğuyla Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen HABRAS'ta ilerleyen bir tonluk bombanın ses hızını aştığı belirtildi. Açıklamada, saatte bin 850 kilometre hıza ulaşan MK-84 genel maksat bombasının, bir metrelik çelik donatıyla güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldiği kaydedildi.