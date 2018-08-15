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Bir tonluk "Kahraman" sahibini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 10:23 | Son Güncelleme

Antalya'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik başladı - Sahibi tarafından "Kahraman" ismi verilen bir ton ağırlığındaki dana 22 bin liradan alıcısını bekliyor

Antalya'daki canlı hayvan pazarında alıcı bekleyen bir ton ağırlığındaki "Kahraman" adlı dana, pazarın gözdesi oldu.

Ülkenin farklı bölgelerinden getirilen kurbanlık küçük ve büyükbaş hayvanlar, Kepez ilçesindeki canlı hayvan pazarında satışa sunuldu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarı gezen vatandaşlar, fiyat araştırmasının ardından, beğendikleri kurbanlıklar için sıkı pazarlı yapıyor.

Satıcılar istenilen hareketliliğin olmamasından yakınırken, alıcılar ise fiyatları yüksek buluyor. Kurbanlıkların kilosuna göre fiyat belirlenen pazarda, küçükbaş hayvanlar bin 100 lira, büyükbaş hayvanlar ise 7 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

- Kahraman 22 bin liraya alıcı bekliyor

Diyarbakır'dan Antalya'ya 33 büyükbaş hayvanla gelen Faik Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm hayvanlarını satmayı planladığını söyledi.

Şu ana kadar 4 hayvanını sattığını belirten Avcı, gözdesinin ise bir ton ağırlığındaki "Kahraman" adını verdiği dana olduğunu belirtti. 2,5 yaşındaki Kahraman'ın, pazarın en cüsseli hayvanı olduğunu dile getiren Avcı, "Bakımımın karşılığını aldığım için ona 'Kahraman' ismini verdim. 22 bin liraya alıcı bekliyorum, pazarlık payı var, 21 bin liraya bırakabilirim." diye konuştu.

Kahraman için 4 kişinin talip olduğunu, ancak fiyat konusunda anlaşamadıklarını anlatan Avcı, "Kahraman benim için değerli, değerinin altında satmayı düşünmüyorum. Satılmazsa Diyarbakır'a geri götürmek zorunda kalacağım." ifadelerini kullandı.

Satıcılardan Sait Turan ise getirdiği kurbanlıklardan şimdilik 5'ini satabildiğini söyledi. Pazarda beklediği canlılığın henüz oluşmadığını belirten Turan, "Hayvan fiyatları geçen yıl ile aynı. Buna rağmen pazarda yeterli hareketlilik yok." diye konuştu.

Turan, bayram sabahına kadar pazarda olacaklarını ve alıcıları beklediklerini sözlerine ekledi.

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