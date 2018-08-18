TEKİRDAĞ (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'da kurulan hayvan pazarında satışa çıkarılan bir ton ağırlığındaki "Paşa" isimli boğa, ilgi odağı oldu.
Trakya'nın çeşitli bölgelerinden hayvan pazarına getirilen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar, alıcılarını bekliyor.
Remzi Özkan'ın 20 bin liradan satışa çıkardığı "Paşa" isimli bir ton ağırlığındaki boğayı, vatandaşların ilgisini çekiyor.
Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanı 3 yıldır özenle beslediğini söyledi.
Bayrama kadar satış için pazarda duracaklarını dile getiren Özkan, "Pazara 23 büyükbaş hayvan getirdim. Şimdilik 7-8'ini sattık. 13-14 tane daha satılacak hayvanımız var. Geçen yıla göre talep daha az. Paşa, 30 aylık. Ağırlığı yaklaşık bir ton. Buna fiyat olarak 20 bin lira istiyoruz." diye konuştu.
Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...
AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık
Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!
Kofi Annan hayatını kaybetti! Kofi Annan kimdir, Türkiye için önemi nedir?
İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!
Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum