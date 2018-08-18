TEKİRDAĞ (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'da kurulan hayvan pazarında satışa çıkarılan bir ton ağırlığındaki "Paşa" isimli boğa, ilgi odağı oldu.

Trakya'nın çeşitli bölgelerinden hayvan pazarına getirilen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar, alıcılarını bekliyor.

Remzi Özkan'ın 20 bin liradan satışa çıkardığı "Paşa" isimli bir ton ağırlığındaki boğayı, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanı 3 yıldır özenle beslediğini söyledi.

Bayrama kadar satış için pazarda duracaklarını dile getiren Özkan, "Pazara 23 büyükbaş hayvan getirdim. Şimdilik 7-8'ini sattık. 13-14 tane daha satılacak hayvanımız var. Geçen yıla göre talep daha az. Paşa, 30 aylık. Ağırlığı yaklaşık bir ton. Buna fiyat olarak 20 bin lira istiyoruz." diye konuştu.

