Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan bakımınından önemli bir yere sahip olan Ağrı'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarında hareketlilik devam ediyor.

Yurtta küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı açısından 4'üncü il olan kentte erken saatlerde ilçeler ve yaylalardan hayvan pazarına getirilen kurbanlıklar, buradaki satış ve gerekli kontrollerin ardından kamyonlarla Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketliliğin arttığı pazarda, besicilerle uygun fiyata kurban almak isteyen vatandaşlar arasında uzun süren pazarlıklar ortaya ilginç görüntüler çıkarıyor.

Binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın alıcı beklediği pazarda, besicilerin ilkbahar ve yaz aylarında yaylalarda büyük emek vererek besledikleri simental cinsi boğalar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Hayvan pazarının en büyüklerinden olan ve bin kilogram ağırlığa sahip "Poyraz" adlı simental cinsi boğa da 15 bin liradan alıcısını bekliyor.

Besici Aydın Berke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir tonluk boğayı büyük emek vererek beslediklerini ve satmak için hayvan pazarında beklediklerini söyledi.