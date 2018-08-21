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Bir tonluk tosun forklift yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:32 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'DE bir atölyede kesilmek üzere bekletilen yaklaşık bir tonluk tosun, ipini kopararak kaçmaya çalıştı.

Bir tonluk tosun forklift yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
BAŞAKŞEHİR'DE bir atölyede kesilmek üzere bekletilen yaklaşık bir tonluk tosun, ipini kopararak kaçmaya çalıştı. Bu sırada boşluktan bir alt kata düşen tosun itfaiye tarafından forklift yardımıyla kurtarıldı.
Olay saat 09.00 sıralarında İkitelli'deki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Bir atölyeye kesilmek üzere getirilen yaklaşık 1 tonluk tosun bağlandığı ipini kopararak kaçmaya başladı. Boşluktan bir alt kata düşen tosunu kurtarmak için itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hayvana ipler bağlayarak forklift yardımıyla kurtardı. 1 saat süren çalışmanın ardından çıkarılan hayvan kesilmek üzere götürüldü.

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Bir tonluk tosun forklift yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldıBir tonluk tosun forklift yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldıBir tonluk tosun forklift yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldıBir tonluk tosun forklift yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı

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