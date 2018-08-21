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BİR TONLUK TOSUN FORKLİT YARDIMIYLA DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:27 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Başakşehir'de bir atölyede kesilmek üzere bekletilen yaklaşık bir tonluk tosun, ipini kopararak kaçmaya çalıştı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Başakşehir'de bir atölyede kesilmek üzere bekletilen yaklaşık bir tonluk tosun, ipini kopararak kaçmaya çalıştı. Bu sırada boşluktan bir alt kata düşen tosun itfaiye tarafından forklift yardımıyla kurtarıldı.
Olay saat 09.00 sıralarında İkitelli'deki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Bir atölyeye kesilmek üzere getirilen yaklaşık 1 tonluk tosun bağlandığı ipini kopararak kaçmaya başladı. Boşluktan bir alt kata düşen tosunu kurtarmak için itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hayvana ipler bağlayarak forklift yardımıyla kurtardı. 1 saat süren çalışmanın ardından çıkarılan hayvan kesilmek üzere götürüldü.

Görüntü Dökümü:
-Kurtarma çalışmaları
-Çıkarılması
-Atölyeden görüntü
-Detaylar

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