BİR TONLUK TOSUN FORKLİT YARDIMIYLA DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Başakşehir'de bir atölyede kesilmek üzere bekletilen yaklaşık bir tonluk tosun, ipini kopararak kaçmaya çalıştı. Bu sırada boşluktan bir alt kata düşen tosun itfaiye tarafından forklift yardımıyla kurtarıldı.
Olay saat 09.00 sıralarında İkitelli'deki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Bir atölyeye kesilmek üzere getirilen yaklaşık 1 tonluk tosun bağlandığı ipini kopararak kaçmaya başladı. Boşluktan bir alt kata düşen tosunu kurtarmak için itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hayvana ipler bağlayarak forklift yardımıyla kurtardı. 1 saat süren çalışmanın ardından çıkarılan hayvan kesilmek üzere götürüldü.
Görüntü Dökümü:
-Kurtarma çalışmaları
-Çıkarılması
-Atölyeden görüntü
-Detaylar
Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt
Kuduz teşhisi konuldu! Sonrası korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Öncelik o illerde
Hainin sözleri telsizde: Başını çıkartanın işi bitiyor!
Tatilciler akın etti ama... Ege'de bir tek bu kent bomboş kaldı
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim
Aygül Özkan'a Almanya'da başbakanlık teklifi!
Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı
Otomobilin yanışını böyle izlediler!
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün! Oteller yüzde 100 doldu