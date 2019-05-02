"Bir trafik canavarı bizden koparıp alıyor"

Kızını trafik kazasında kaybeden Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi avukat Eyyüp Sabri Çepik, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, sürücülerin yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermesini istedi.

Çepik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki kızı Dilan Çepik'in dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Eyyüp Sabri Çepik, "20-25 yaşına getiriyoruz, bir trafik canavarı 5 saniyede bizden koparıp alıyor. Başka söylenecek bir şey yok." dedi.

Kazanın yaya geçidinde meydana geldiğine dikkati çeken Çepik, dikkatli bir şekilde karşıya geçmeye çalışan kızına 2 aracın yol verdiğini, ancak sol şeritten gelen diğer aracın çarptığını bildirdi.

Eyyüp Sabri Çepik, sürücülerin, trafikte yayaların öncelikli olduğuna ilişkin kurala uymamalarına tepki göstererek, "Uymuyorlar ama keşke uysalar." ifadesini kullandı.

- Olay

Ankara'da Çankaya ilçesine bağlı Turan Güneş Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde E.Y. idaresindeki 06 Y 9281 plakalı cip, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen Dilan Çepik'e çarptı.

Kaza sonucu yaşamını yitiren Çepik, toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine götürüldü.

Olayın ardından gözaltına alınan ve TOBB Üniversitesinde 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen sürücü E.Y. ise tutuklandı.

