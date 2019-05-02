HABER

"Bir trafik canavarı bizden koparıp alıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 17:49 | Son Güncelleme

Kızını trafik kazasında kaybeden Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi avukat Eyyüp Sabri Çepik, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, sürücülerin yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermesi gerektiğini söyledi - Eyyüp Sabri Çepik: "20-25 yaşına getiriyoruz, bir trafik canavarı 5 saniyede bizden koparıp alıyor"

Kızını trafik kazasında kaybeden Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi avukat Eyyüp Sabri Çepik, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, sürücülerin yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermesini istedi.

Çepik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki kızı Dilan Çepik'in dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Eyyüp Sabri Çepik, "20-25 yaşına getiriyoruz, bir trafik canavarı 5 saniyede bizden koparıp alıyor. Başka söylenecek bir şey yok." dedi.

Kazanın yaya geçidinde meydana geldiğine dikkati çeken Çepik, dikkatli bir şekilde karşıya geçmeye çalışan kızına 2 aracın yol verdiğini, ancak sol şeritten gelen diğer aracın çarptığını bildirdi.

Eyyüp Sabri Çepik, sürücülerin, trafikte yayaların öncelikli olduğuna ilişkin kurala uymamalarına tepki göstererek, "Uymuyorlar ama keşke uysalar." ifadesini kullandı.

- Olay

Ankara'da Çankaya ilçesine bağlı Turan Güneş Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde E.Y. idaresindeki 06 Y 9281 plakalı cip, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen Dilan Çepik'e çarptı.

Kaza sonucu yaşamını yitiren Çepik, toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine götürüldü.

Olayın ardından gözaltına alınan ve TOBB Üniversitesinde 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen sürücü E.Y. ise tutuklandı.

500 yıl sonra bir ilk! Yüzü göründü 500 yıl sonra bir ilk! Yüzü göründü
Serada toprak çilek üretiyorSerada toprak çilek üretiyor
Sarıgöl’de bir köpek 18 yavru doğurduSarıgöl’de bir köpek 18 yavru doğurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çepik trafik kazası Turan Güneş Bulvarı Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Eyyüp Sabri

En Çok Okunan Haberler

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismarı öven kadın gözaltına alındı

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Balıkçılar, çaya yumurta bırakan sazanlar için nöbette

Böylesini ilk kez gördüler! Başında nöbet tutuyorlar

Adana'da HES'in yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.