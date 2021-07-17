Bir Türk Diş Hekiminin İngiltere’ye Göçü

Sezin Şener İngiltere’ye Ankara Anlaşması’yla geldi, Bulgaristan göçmeni bir Türk’le, Cömert Angelov’la evlendi. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği’nden 2014 yılında mezun olan Sezin Şener’in, mesleğe Üsküdar’da başlayıp önce Almanya ve şimdi de İngiltere’de, denklik işlemlerini tamamlayarak sürdürdüğü mesleki yolculuğunda anlattıkları hem İngiltere hem de Türkiye’de tıp alanında yetişmiş doktora nasıl bakıldığı konusunda ipuçları veriyor.

The Independent gazetesinin İngiliz yazarlarından Patrick Cockburn, Haziran’da gazetesinde yazdığı makalede İngiltere’yi, “yoksul ülkelerin doktorlarını ve hemşirelerini avlayan bir parazit” olmakla suçlamıştı. Kenya örneğinde, İngiltere’ye göç eden bir hekimin ülkeye neden olduğu maddi kaybın 518 bin dolar olduğunu yazmıştı.

Sezin Şener, bir Türk diş hekimi olarak İngiltere’ye göç ettiği 2018 yılından bu yana evlendiğini ve hayatını nasıl düzene koyduğunu VOA Türkçe kamerasına anlattı.

Dahası Şener, müzisyen eşi Cömert Angelov’la birlikte Londra’da caz şarkıları söyleyerek kendine şehirde yeni bir alan açmak üzere olduğunu belirtti.

Sezin Şener, Londra’da Polonyalılar’a ait bir klinikte mesai arasında yaptığı yolculuğunu anlatırken, kendini hiçbir yere ait hissetmediğini anlattı ve bunu, Mersin’de doğup Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde ilköğretime başlamakla ve daha sonra memur ailesinin sürekli başka bir yere tayininin çıkmasıyla açıkladı.

Şener, diş hekimliğinin yanı sıra caz sevdasını ve şimdi de salgındaki işsizlik nedeniyle “icat ettiklerini” söylediği antika toplayıcılığından nasıl para kazandığını VOA Türkçe’ye anlattı.

