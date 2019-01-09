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"Bir Türk-Kürt savaşı çıkarmaya çalışıyorlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 13:23 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Destici: - "Yıllardır ABD, Batı, emperyalistler, Siyonistler, bir Türk-Kürt savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Elhamdülillah bugüne kadar bunu başaramadılar ve bugün tekrar bunu dillendiriyorlar" - "Bu hafta sonu gerçekleştireceğimiz il başkanları ve MKYK toplantısının ardından, adaylarımızı kamuoyuna açıklamaya başlayacağız"

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Yıllardır ABD, Batı, emperyalistler, Siyonistler, bir Türk-Kürt savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Elhamdülillah bugüne kadar bunu başaramadılar ve bugün tekrar bunu dillendiriyorlar." dedi.

Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Destici, şiddet konusunda ülkenin nereye gittiğini sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Şiddet, taciz ve tecavüzlere karşı ciddi tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Destici, çocukları ve kadınları kaçırıp tecavüz ederek öldürenler ile teröristler için idam yasası tekliflerinin Mecliste bulunduğunu, bu teklifin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

"ABD'nin çekiliyoruz" ifadesinin bir illüzyondan ibaret olduğunu dile getiren Destici, ABD'nin çekilme için akıl almaz şekilde Türkiye'ye "Kürtlerin katledilmemesi" şartı öne sürdüğünü hatırlattı.

Bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Böyle bir cümleyi hiçbir yetkili kuramaz. Bu, Türkiye'ye çok çirkin bir iftira olmasının ötesinde, Türk-Kürt düşmanlığını ateşleyecek sinsi bir planın sözlü ifadesidir. Yıllardır ABD, Batı, emperyalistler, Siyonistler, bir Türk-Kürt savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Elhamdülillah bugüne kadar bunu başaramadılar ve bugün tekrar bunu dillendiriyorlar. Bu kabul edilebilir değildir. Kürtler bizim kardeşimizdir. Biz aynı milletin efradıyız. Bizim geçmişimiz, bugünümüz beraber, inşallah yarınımız da beraber olacak. Biz, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere, Araplara, Türkmenlere farklı gözle bakmıyoruz, hepsine kardeş gözüyle bakıyoruz. Bizim ayırdığımız, mücadele ettiğimiz ve düşman olarak nitelendirdiğimiz terör örgütleridir. PKK, PYD, YPG, DEAŞ terör örgütüdür ve bunların hepsi, bizim düşmanımızdır. Bunlar sadece Türkiye'nin, Türklerin düşmanı değil Kürtlerin de o bölgede yaşayan Arapların da düşmanıdır. Fırat'ın doğusunda Kürt nüfusundan çok Arap nüfusu vardır ve onlar dört gözle Türk askerinin bölgeye gelip kendilerini özgürleştirmesini ve güvenliklerini sağlamasını bekliyor. Gerçek budur. Bu gerçeği ne ABD'nin bu çirkin açıklamaları ne de başka bir husus değiştiremez."

ABD heyetinin dün Türkiye'de bulunduğunu anımsatan Destici, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda ABD ve diğer bölge ülkelerinden destek istediğini aktardı. Destici, "PKK eşittir PYD, YPG'dir. Bunlar terör örgütleridir, bunlar Kürtler veya Kürtlerin temsilcisi olarak tanımlanamaz." dedi.

Destici, Fırat'ın doğusunun zaman kaybetmeden özgürleştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "ABD, hiç merak etmesin Türkiye onların Afganistan ve Irak'ta tüm dünyaya vadedip lakin işgal ve zulmüyle sonuçlanan müdahalelerin tersine, bir hekim hassasiyetiyle vücudun diğer organlarına zarar vermeden çıbanı söküp atacaktır." ifadesini kullandı.

BBP'nin yerel seçimlerde aday belirleme çalışmalarının son dönemece girdiğini kaydeden Destici, "Bu hafta sonu gerçekleştireceğimiz il başkanları ve MKYK toplantısının ardından,

adaylarımızı kamuoyuna açıklamaya başlayacağız". şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun yerel seçimde ittifaka ilişkin sorusunu Destici, "PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin karşısında bir seçim bölgesinde kim önde yarışıyorsa onu destekleyeceğiz. Biz yarışıyorsak da biz aynı desteği bekleriz. Ağrı Belediyesinde diyelim ki AK Parti'yi destekleyebiliriz ama Tutak Belediyesinde de biz aynı desteği bekliyoruz." diye yanıtladı.

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BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici

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