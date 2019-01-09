BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Yıllardır ABD, Batı, emperyalistler, Siyonistler, bir Türk-Kürt savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Elhamdülillah bugüne kadar bunu başaramadılar ve bugün tekrar bunu dillendiriyorlar." dedi.

Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Destici, şiddet konusunda ülkenin nereye gittiğini sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Şiddet, taciz ve tecavüzlere karşı ciddi tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Destici, çocukları ve kadınları kaçırıp tecavüz ederek öldürenler ile teröristler için idam yasası tekliflerinin Mecliste bulunduğunu, bu teklifin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

"ABD'nin çekiliyoruz" ifadesinin bir illüzyondan ibaret olduğunu dile getiren Destici, ABD'nin çekilme için akıl almaz şekilde Türkiye'ye "Kürtlerin katledilmemesi" şartı öne sürdüğünü hatırlattı.

Bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Destici, şunları kaydetti: