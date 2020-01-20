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  4. ‘Bir Türk Masalı’ 23 Nisan’da vizyonda

‘Bir Türk Masalı’ 23 Nisan’da vizyonda

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:50 | Son Güncelleme

Toprak Sergen’in yönettiği ve başrollerinde abisi Burak Sergen, Cemal Hünal, Amine Gülşe ve İclal Aydın gibi önemli isimlerin yer aldığı filmin vizyon tarihi belli oldu.

‘Bir Türk Masalı’ 23 Nisan’da vizyonda

Toprak Sergen’in yönettiği ve başrollerinde abisi Burak Sergen, Cemal Hünal, Amine Gülşe ve İclal Aydın gibi önemli isimlerin yer aldığı filmin vizyon tarihi belli oldu. 23 Nisan’da seyirciyle buluşacak olan film, sıfır cinsellik, şiddet ve küfür içeren yapısıyla sinemamıza tertemiz bir nefes katmayı amaçlıyor.
Son masalını 50 yıl önce çeken Yeşilçam’a saygı duruşunda bulunan ve 8’den 88’e oyuncu kadrosuyla her yaşın izleyebileceği “Bir Türk Masalı” vizyon için gün saymaya başladı.
Film gerçek bir masal tadında; ‘Evvel zaman içinde’ ve olağanüstü güzel ve rengarenk bir doğada geçiyor. ‘Mutluluk’ ülkesi sakinlerinin kaderleri ‘Karanlık’ ve ‘Aydınlık’ tarafından değiştiriliyor. Aşkın, komedinin ve gerçeküstü ögelerin harmanlandığı film aynı zamanda İngilizce dublaj seçeneğiyle uluslararası klasik bir ‘epik saga’ olma özelliği de taşıyor.
Devlet Balesi dansçılarının dans ettiği, Türkiye’nin en kalabalık çocuk korosunun şarkıları seslendirdiği, milli savunma sanatları sporcularımızın dövüştüğü, Erkin Koray ve Barış Manço gibi ustalarımızın eserlerinin yorumlandığı filmde Ahmet Mekin, İzzet Günay, Suna Selen, Kayhan Yıldızoğlu ve Füsun Erbulak gibi Türk sinemasına büyük emek vermiş ustalar da konuk oyuncu olarak yer alıyor.
Film TME’nin dağıtımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla birlikte Türkiye, K.K.T.C. ve yurt dışında pek çok salonda seyircisiyle buluşacak.

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