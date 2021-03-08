HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bir Türk, Twitter'daki ilk tweet'e 2.5 milyon dolar verdi!

Bir Türk, Twitter'daki ilk tweet'e 2.5 milyon dolar verdi!

08.03.2021 10:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bir Türk, Twitter'daki ilk tweet'e 2.5 milyon dolar verdi!

Twitter'daki ilk tweet dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu. Malezya'da yaşayan Türk asıllı Sina Estavi, Twitter CEO'su Jack Dorsey'in NFT haline getirilen tweet'ini 2,5 milyon dolara satın aldı.

NFT yani Değiştirilemez Token, şu sıralar sıklıkla duyduğumuz bir tanımlama. Daha önce NFT haline getirilen 10 saniyelik bir videonun 6,6 milyon dolara satıldığını görmüştük. Şimdi ise yeni bir satış gerçekleşti. Üstelik bu satıştaki dijital varlık, Twitter'ın ilk tweet'iydi.

ABD’de 10 saniyelik video 6.6 milyon dolara satıldıABD’de 10 saniyelik video 6.6 milyon dolara satıldı

NFT HALİNE GETİRİLEN İLK TWEET TARİHE DE GEÇTİ

Twitter'ın ilk tweet'i, sosyal medya platformunun CEO'su Jack Dorsey'in 2006 yılında attığı tweet olarak biliniyor. İşte bu tweet, dudak uçuklatan bir fiyata satılmış durumda. Zira Değiştirilemez Token (NFT) haline getirilen bu tweet, Valuables BY Cent üzerinden açık artırma ile satışa sunuldu. Açık artırmanın sonucunda dijital bir varlık haline getirilmiş Twitter tarihinin ilk tweet'i, 2,5 milyon dolara satıldı. Tweet, bugüne kadar satılan en pahalı tweet olarak tarihe adını yazdırdı.

ASLEN TÜRK'ÜM DEDİ

Söz konusu tweet'i satın alan kişinin ilk etapta ismi bilinmiyordu. Ancak daha sonra varlığın Cryptoland ve Bridge Oracle'ın CEO'su olan Sina Estavi tarafından satın alındığı ortaya çıktı. Estavi, Twitter hesabı üzerinden Türkçe tweet'ler atınca, meraklı bir kişi Estavi'ye Türkçe'yi nasıl öğrendiğine yönelik soru yöneltti. Estavi ise aslen Türk olduğunu söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı
Realme Narzo 20’ye Android 11 müjdesiRealme Narzo 20’ye Android 11 müjdesi
Facebook şifremi unuttum diyenler işte izleyeceğiniz yolFacebook şifremi unuttum diyenler işte izleyeceğiniz yol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
napicak bu ilk twete

En Çok Okunan Haberler

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Oppo A94 tanıtıldı! İşte özellikleri

Oppo yeni telefonunu tanıttı! Ekranıyla şaşırttı

Bakan Varank'tan flaş Oppo açıklaması!

Bakan Varank'tan flaş Oppo açıklaması!

Oppo gözünü zirveye dikti

Oppo gözünü zirveye dikti

Realme Narzo 20’ye Android 11 müjdesi

Realme Narzo 20’ye Android 11 müjdesi

PC optimizasyon programları büyük zararlar verebiliyor

PC optimizasyon programları büyük zararlar verebiliyor

Apple Watch liderliğini korudu

Apple bir kez daha damga vurdu! Yüzde 40'ına sahip

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.