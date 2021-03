Bir Türk, Twitter'daki ilk tweet'e 2.5 milyon dolar verdi!

NFT yani Değiştirilemez Token, şu sıralar sıklıkla duyduğumuz bir tanımlama. Daha önce NFT haline getirilen 10 saniyelik bir videonun 6,6 milyon dolara satıldığını görmüştük. Şimdi ise yeni bir satış gerçekleşti. Üstelik bu satıştaki dijital varlık, Twitter'ın ilk tweet'iydi.

Twitter'ın ilk tweet'i, sosyal medya platformunun CEO'su Jack Dorsey'in 2006 yılında attığı tweet olarak biliniyor. İşte bu tweet, dudak uçuklatan bir fiyata satılmış durumda. Zira Değiştirilemez Token (NFT) haline getirilen bu tweet, Valuables BY Cent üzerinden açık artırma ile satışa sunuldu. Açık artırmanın sonucunda dijital bir varlık haline getirilmiş Twitter tarihinin ilk tweet'i, 2,5 milyon dolara satıldı. Tweet, bugüne kadar satılan en pahalı tweet olarak tarihe adını yazdırdı.

just setting up my twttr