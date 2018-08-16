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Bir türlü düşemeyen adam sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.08.2018 10:32 | Son Güncelleme

Bir türlü düşemeyen adam sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri güldürdü. Bir arkadaş grubu piknik alanında eğlenirken, orada oynayan bir adam dengesini kaybedince olanlar oluyor. Yere düşmekle düşmemek arasında uzun süre çabalayan adam en sonunda düşüyor.

Sosyal medyada yılın en uzun düşüşü, bir türlü düşemeyen adam gibi çeşitli eğlenceli yorumlar yapılan görüntü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Piknik eğlence

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