HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bir türlü geçmeyen güneş lekelerinden nasıl kurturulur? İşte gerçek çözüm

Bir türlü geçmeyen güneş lekelerinden nasıl kurturulur? İşte gerçek çözüm

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.09.2020 09:39 | Son Güncelleme

Yaz boyunca açık havada uzun vakit geçirilmesine ve güneşe maruz kalınması sonucunda vücutta özellikle yüzde, el sırtlarında, omuzlarda ve göğüs ön yüzünde melanin pigmentinin artmasına bağlı olarak çeşitli lekeler geliştiğini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, güneş lekeleri hakkında bilgiler verdi.

Bir türlü geçmeyen güneş lekelerinden nasıl kurturulur? İşte gerçek çözüm

Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, yaz aylarında oluşan güneşe bağlı lekelerden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Güler, “Lekeler daha çok koyu tenli kişilerde gelişir. Pürüzsüz, parlak ve lekesiz cilt isteyen bireylerde bu lekeler sıkıntı oluşturabilir. Bunlar kendiliğinden iyileşmez, erken dönemde tedavi edilmezse lekeler derinleşerek daha kalıcı hale gelir. Özel bir ışık olan wood Işığı incelemesi ile lekenin tipine ve ciltte derin mi yoksa yüzeyel tabakada mı tutulduğu tespit edilerek hasta ile beraber tedavi yöntemi belirlenir. Tedaviye sonbaharda başlanmalıdır. Tedaviye genellikle soyucu ve renk açıcı kremlerle başlanır. Hidrokinon, tretinoin, zeleik asit ve kojik asit gibi kremlerle genellikle bir veya birkaçı bir arada kullanılır ve en az 2 ay tedaviye devam edilir” dedi.

Kimyasal peelingler lekelerde gayet etkili olduğunu belirten Güler, “Derinin üst tabakasını soyarak cildin melanin pigmentini yavaş yavaş kaybetmesini sağlar. Derin peelingler leke oluşturabileceğinden tercih edilmez. Bu ürünler alfahidroksit (AHA), fenol, betahidroksi asit, kojik asit ve salisilik asitlerdir. En az 4-6 seans devam edilmelidir. Dermapen, ince çelik iğneler ile cilde gözle görülmeyen delikler açarak beraberinde serum enjekte edilmesi ile yapılır. Bu yöntemle cildin kendini onarması ve yenilemesi sağlanır. PRP, hastanın kendi kanı alınarak işlemden geçirilir. Elde edilen serum cilt altına enjeksiyon veya iğneleme yöntemleri ile ulaştırılır. Cilt yenilenmesi sağlanarak lekeler azaltılır. Mezoterapi, enjeksiyon, dermapen veya lazer ile birlikte uygulanabilir. Cilt altına leke giderici kimyasal madde uygulamasına dayanan bir yöntemdir. Lazer, yeni teknoloji yöntemlerindendir. Gayet etkilidir. İnatçı vakalarda özellikle tercih edilir. Ciltteki melanin pigmentlerini yıkarak ve derinin üst katmanlarını soyarak etki eder. Beraberinde mezoterapi, prp gibi birkaç yöntem birlikte uygulanabilir. Diğer bir cilt lekesi olan lentigolarda ise kriyoterapi yöntemi de diğer bir seçenektir” şeklinde konuştu.

Tedavide başarılı olunması ve olayın tekrarlamaması için tedavilerden sonra yoğun bir şekilde cilt onarıcı kremler, güneş koruyucular kullanılması gerektiğini ifade eden Güler, “Ciltte kabuklanmalar ve yaralanmalar oluşur ise kesinlikle elle müdahale edilip kaldırılmamalıdır. Güneş lekesi sorunu yaşayan hastalarda güneş koruyucular hayat boyu, yaz-kış kullanılmalı, öğle saatlerinde güneşe maruz kalınmamalı” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
Aşı çalışması yan etki nedeniyle durdurulmuştu! Flaş gelişmeAşı çalışması yan etki nedeniyle durdurulmuştu! Flaş gelişme
2021 Rolls Royce Ghost tanıtıldı!2021 Rolls Royce Ghost tanıtıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
İlginizi Çekebilir
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çılgınca gelecek! Bu yöntem sadece bir dakikada uykuya dalmanızı sağlıyor
Çılgınca gelecek ama sadece bir dakikaya ihtiyacınız var
Tedavisi yok! Riski azaltmak için sağlıklı beslenmek şart
Tedavisi yok! Riski azaltmanın tek yolu...
AstraZeneca koronavirüs aşısı denemelerine gelecek hafta devam edebilir
Aşı çalışması yan etki nedeniyle durdurulmuştu! Flaş gelişme
Koronavirüsün uzun süreli yan etkileri nelerdir? Uzun süreli Covid nedir? Koronavirüste dikkat edilmesi gereken semptomlar
Koronavirüs gidiyor, bu belirtiler kalıyor! 15 semptoma dikkat
Sık sık cinsel ilişkiye girmek erken ölüm riskini azaltıyor, ilaç kadar etkili!
Yeni araştırma ortaya koydu! Orgazm...
Koronavirüsten korunmada yeni yöntem: Antiviral destek
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.