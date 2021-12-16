Bir türlü para biriktiremiyorum diyen arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz aşırı tatlı kumbaralar

Para biriktirmeyi hepimiz istiyoruz ancak bunu pek azımız başarabiliyor. Küçük motivasyon adımları ise bizi para biriktirmeye teşvik edebiliyor. Kumbaralar da bu motivasyon unsurlarından biri. Eğer sizin de bir türlü para biriktiremeyen bir arkadaşınız varsa ona sevimli bir kumbara hediye edebilirsiniz. Arkadaşınızı hem mutlu hem motive edecek birbirinden sevimli kumbaraları sizler için derledik. Gelin, bu aşırı tatlı kumbara listesine birlikte göz atalım.

1. Uyarı sistemi ile beğeni kazanan Katarsis Home Kumbara

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Sizin için ilk önerimiz olan Katarsis Home Kumbara, kasa şekli ile dikkat çekiyor. Şifreli olan ürün, güvenle para biriktirmeyi sağlıyor. Ön yüzde bulunan ağız kısmı, kağıt paraları otomatik olarak içine çekiyor. Ürünün madeni para girişi ise üst kısımda yer alıyor. Yuvarlak kolu, şifreyi girdikten sonra kumbarayı açmanıza imkan tanıyor. Katarsis Home Kumbara, klasik ürünlerden ayrılan tasarımıyla evlerin havası değiştiriyor. Üstelik kapısı açık kaldığında alarm vererek uyarıyor.

Sevdiklerinize hoş bir sürpriz yapmanızı sağlayacak Katarsis Home Kumbara hakkında bilgi edinmek ve ürünü sepete eklemek için buraya tıklayın.

2. Sevimli kedi figürü ile Topbathy Kumbara

Sevimli bir hediye arayanlar, sıradaki öneri sizin mest edecek! Kedi seven dostlarınızın bayılacağı Topbathy Kumbara, hem para biriktirmeye yardımcı oluyor hem evlere şık bir görünüm katıyor. Sevimli bozuk para kumbarası, her yüzeyde kolayca sabit duruyor. Reçineden üretilen kumbara, dayanıklı yapısıyla uzun süreli bir kullanım sunuyor ve sevdiklerinizi para biriktirmeye teşvik ediyor. Biriktirilen paraları çıkarmak için kumbaranın alt kısmında bulunan siyah kabağı açmak yeterli oluyor.

Tasarım harikası Topbathy Kumbara'yı detaylı olarak incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

3. Büyülü bir dünya sunan Harry Potter Gringotts Kumbara

Sıradaki önerimiz olan Harry Potter Gringotts Kumbara, dekoratif tarzı ile odalara hoş bir hava katıyor. Harry Potter hayranlarının aklını başından alan ve onlara kendilerini büyülü bir dünyanın parçası gibi hissettiren ürün, dostlarınızın para biriktirmesine yardımcı oluyor. Reçineden üretilen kumbara, detaylı el işçiliği ile dikkat çekiyor. Kahverengi zemin üzerine işlenen logo, ürünü farklı bir tarza kavuşturuyor. Dayanıklı yapısı ile uzun yıllar boyunca kullanım imkanı veriyor.

Serinin hayranı olan dostlarınızı mutlu edecek Harry Potter Gringotts Kumbara'yı sepete eklemek için buraya tıklayın.

4. Sevimli köpek şekli ile Yxyol Kumbara

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Hediye alırken kararsız kalanlar, sıradaki öneri sizi bu dertten kurtaracak! Köpek seven dostlarınıza armağan ederek onları mutlu etmenize yardımcı olacak Yxyol Kumbara, sevimli köpek figürü ile görenlerin beğenisini kazanıyor. Yüksek kalite plastikten üretilen kumbara, hafif ve sağlam yapısı ile uzun süreli kullanım sağlıyor. Para biriktirmeye teşvik eden kumbara, şık duruşu ile dekoratif olarak da kullanılabiliyor. Ürünün alt kısmında bulunan plastik kapak çıkarılarak biriktirilen paraya kolayca ulaşılabiliyor.

Şirin tasarımıyla ilgi çeken Yxyol Kumbara'yı sipariş etmek için buraya tıklayın.

5. Vintage sevenler için Popetpop Kumbara

Para biriktiremeyen dostlarınıza yardımcı olmanızı sağlayacak Popetpop Kumbara, İngiliz telefon kulübesi tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Demirden üretilen kumbara, sağlam yapısı ile uzun süreli kullanım sunuyor. Vintage tarzını sevenlerin bayılacağı ürün, evlerde hoş bir ayrıntı olarak yerini alıyor. Büyük haznesi sayesinde yüksek miktarda parayı bir arada saklamaya olanak sağlıyor. Sevdiklerinizi özel günlerde mutlu etmenize imkan tanıyacak kumbara, şık tasarımı ile fark yaratıyor. Ayrıca şeffaf kenarlar, ne kadar para biriktirildiğini görmeyi sağlıyor.

Evlerde retro havası estiren Popetpop Kumbara hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın.

6. Para biriktirmeyi daha eğlenceli hale getirecek Gojiny Kumbara

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Hem eğlenceli hem kullanışlı bir hediye arayanların dikkatine! Sıradaki öneri tam size göre. Gojiny Kumbara, farklı tasarımı ile ilgiyi üzerine çekiyor. Trapez tank gövdeden oluşan ürün, canlı görünümlü maymun suratı ve yuvarlak argute gözleri ile eğlenceli bir kullanım sunuyor. Pil ile çalışan kumbara, madeni parayı ağız kısmına yaklaştırdığınızda otomatik olarak açılıyor ve yutuyor. Gerçekçi ağız hareketlerine sahip olan ürün, para biriktirmeyi daha keyifli kılıyor.

Farklı tasarımı ile dikkat çeken Gojiny Kumbara'yı detaylı olarak incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Kitap tutkunlarını mest eden Garosa Kumbara

Sizin için seçtiğimiz bir diğer hediye önerisi olan Garosa Kumbara, şık tasarımı sayesinde arkadaşlarınızın mutlu olmasını sağlayacak. Kitap şekli ile ilgi çeken ürün, parayı kolayca saklamaya yardımcı oluyor. Bu sayede biriktirilen parayı başka kişilerin bulmasını engelliyor. Ayrıca şifreli olan ürün, parayı güvenle koruyor. Paslanmaz çelik astardan üretilen kumbara, uzun süreli bir kullanım sunuyor. Kağıt ve bozuk paraların yanı sıra değerli mücevherler için de güvenli bir ortam sağlıyor.

Kitap kurtlarının aklını başından alacak Garosa Kumbara'yı sepete eklemek için buraya tıklayın.

8. Sağlam yapısı ile Kutal Kumbara

Sizin için seçtiğimiz bir diğer hediye önerisi olan Kutal Kumbara, fıçı figürlü hoş tasarımı ile dikkat çekiyor. Ahşap üzerine işlenen pirinç detaylar ürünün havasını değiştirirken sağlam ve dayanıklı yapısı ise kumbarayı uzun yıllar boyunca kullanmayı sağlıyor. Para biriktirmeyi zevkli hale getiren ürün, şık tasarımı ile dekoratif olarak da kullanılabiliyor. Retro tarzı sevenlerin evinde olmasını isteyeceği kumbara, ortama ayrı bir hava katıyor. 26 x 17 cm ölçülerine sahip olan ürün, madeni paraları biriktirmeyi sağlıyor.

Arkadaşlarına özel bir hediye almak isteyenlerin tercihi olan Kutal Kumbara hakkında bilgi edinmek ve ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Çerçeve olarak da kullanılabilen Stillinfashion Kumbara

Sıradaki hediye önerimiz, karavan tutkunu olan arkadaşlarınıza hitap eden Stillinfashion Kumbara. Ürün, sıra dışı tasarımı ile para biriktirmeyi daha eğlenceli bir hale getiriyor. Dekoratif metal çerçeveli kumbaranın açılıp kapanan tentesi, ürüne hoş bir hava katıyor. Kumbara, üst kısmında bulunan ve fotoğraf konulabilen kısmı sayesinde çerçeve olarak da kullanılabiliyor. Farklı renk tonlarına sahip olan ürün, evdeki diğer dekoratif objelerle güzel bir birliktelik yakalıyor. Alt kısımda bulunan kapak, kumbaranın içinde biriken parayı kolayca almayı sağlıyor.

Arkadaşlarınızı mutlu etmenin en kısa yolu olan Stillinfashion Kumbara'yı detaylı incelemek ve sipariş etmek için buraya tıklayın.

10. Sportif arkadaşlarınızın bayılacağı May Gift Shop Kumbara



Son olarak basketbol hayranı arkadaşlarınızı çok mutlu edecek bir kumbara önerimiz var: May Gift Shop Kumbara. NBA takımı Golden State Warriors'in logosuna sahip basketbol topu ve basketbol oyuncusunun bulunduğu kumbara, aynı zamanda oldukça dekoratif bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Hem basketbol topunun hem basketbol oyuncusunun tüm ayrıntılarının başarıyla yer aldığı kumbara, soft renkleriyle beğeni kazanıyor. Sağlam yapısı sayesinde ürünü uzun süre kullanmak mümkün oluyor.

Bulunduğu odaya şık bir dokunuş katan May Gift Shop Kumbara'yı sepetinize eklemek isterseniz sizi böyle alalım.

