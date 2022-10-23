Bir tutamı mucizeler yaratıyor! Hastalıklara karşı zırh gibi koruyor

Zerdeçal, Hindistan'da baharat kraliçesi olarak görülüyor. Hint yemeklerinde sık sık kullanılan bu baharatın faydaları duyan diğer ülkeler de zerdeçalı mutfaklarında yer etmeye başladılar. Oldukça baskın bir tada sahip olan zerdeçalı süte katıp içenler olduğu gibi bitki çayına ve balın içerisine katan da birçok kişi bulunuyor. Zerdeçalın faydalarına gelecek olursak bu faydalar saymakla bitmiyor.

ZERDEÇALIN FAYDALARI

İltihabı yatıştırır.

Zerdeçalın içeriğinde yer alan antioksidanlar cildin yaşlanma izlerine karşı savaşını destekler.

Zengin vitamin ve mineral kaynağı olan zerdeçal kansere karşı vücudu korur.

İşte merak edilen zerdeçal zayıflatır mı sorusunun cevabı: Zerdeçal kan akışını hızlandıran ve sindirim sistemini düzenleyen bir baharattır. Onun bu özelliği kilo vermeye yardımcı olur. Yeterli ve dengeli beslenmeye ek olarak düzenli kullanımında fazla kilolardan kurtulabilirsiniz.

Balkanlardan gelen meşhur soğuk hava dalgalarına karşı vücut direncini artırır.

Gaz ve idrar söktürücü özelliğe sahip olan zerdeçal ödem attırır.

Mide asitliğini düzenler ve mideyi güçlendirir.

Karaciğer dostudur. Vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar. Verem hastalığının tedavisini destekler.

Kolesterolün düşürülmesinde etkin rol oynar.

İçeriğindeki kurkumin maddesi antioksidan özelliği ile kansere karşı vücudun direncini artırır Tümör hücresi oluşumunu önler. Zerdeçal ile kanser tedavisi görenlerin kemoterepi süreci daha rahat geçer ve kemoterapinin yan etkileri azalır.

Diyabet nedeniyle oluşan komplikasyon risklerini engeller. Hafızayı güçlendirir.

ZERDEÇAL NASIL KULLANILIR?

Zerdeçal tatlı dışında her yemekte baharat olarak kullanılabilir.

Safran ve körinin kullanıldığı birçok yemekte baharat olarak zerdeçalı da deneyebilirsiniz.

Zerdeçallı makarna ve zerdeçallı pilav bu konuda örnek olarak verilebilir.

Kahvaltıda yumurta seviyorsanız zerdeçallı omlet hoşunuza gidebilir.

Etlerinizin marinasyonunda baharat karışımına dahil edebilir ya da pişirme sırasında ekleyebilirsiniz.

Sebze yemeklerinize hem renk hem de lezzet amaçlı katabilirsiniz. Zerdeçalın karnabahar, kabak, brokoli ve Brüksel lahanası ile kullanımı yaygındır.

Çay içmeyi seviyorsanız, 1 çay kaşığı toz zerdeçalı 2 su bardağı sıcak su ile demleyerek zerdeçal çayı hazırlayabilirsiniz. Acı tadından dolayı zerdeçal ve bal birlikte kullanılabilir. İçerisine zencefil ekleyerek daha da lezzetlendirebilirsiniz.

Hintliler zerdeçalı yemeklerinde yağın içerisinde karabiber ile birlikte kullanır. Bu şekilde de deneyebilirsiniz.

Özellikle bahar aylarında vücut direncini arttırmak için çocuklarınıza zerdeçal süt karışımı iyi gelebilir.

Zerdeçallı süt ayrıca kanın temizlenmesine, ağrıların azalmasına, bakteri ve virüslerle vücudun savaşmasına yardımcı olmaktadır.

ZERDEÇALIN ZARARLARI