Bir tuvalet daha önce bu kadar pahalı olmamıştı! Tuvaletini yaparken videoya çekmesi için servet teklif edildi

Yetişkinlere yönelik içeriklerinden ayda 150.000 sterlin (yaklaşık 3 milyon 398 bin TL) kazanan Rebecca Goodwin, yetişkinlere yönelik eğlence endüstrisindeki hayatı hakkında bir röportaj yapmak için Saving Grace podcast'ine konuk oldu. Podcastte sunucu Grace Keeling’in hayranlarından gelen en tuhaf isteği söylemesini istemesi üzerine Goodwin, bir abonesinin tuvaletini bir kutuya yaparak kendisine göndermesini talep ettiğini itiraf etti.

“POSTANEYE GİTMEKTEN KORKTUM”

Hayranından gelen teklifin kendisini şaşırttığını dile getiren Goodwin bir an için isteği yerine getirmeyi düşündüğünü ifade etti. Postaneye gitme konusunda korkular yaşadığı için teklifi reddeden Goodwin, “Bunu yapmadım. Çünü postaneye gitmekten korktum. Tek sorun buydu. Ücreti biraz daha arttıysaydı belki de risk almaya değerdi” dedi.