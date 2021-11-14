HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bir tweet yüzünden tam 50 milyar dolar kaybetti

Bir tweet yüzünden tam 50 milyar dolar kaybetti

14.11.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk geçtiğimiz gün Twitter üzerinden oylamaya sunduğu bir anket yüzünden servetinin tam 50 milyar dolarlık kısmını kaybetti.

Bir tweet yüzünden tam 50 milyar dolar kaybetti

Elon Musk tarafından paylaşılan gönderide: “Sizce ben Tesla hisselerimin  %10’unu satmalı mıyım” diye sorduğu görülüyor. Milyonlarca kişi tarafından katılım sağlanan anketin sonuçlarına göre ise, katılımcıların büyük kısmı Elon Musk’ın hisselerini satması gerektiği yönünde fikir beyan etti.

İşin iktisadi boyutuna baktığımız zaman ise, Elon Musk’ın Tesla hisselerini satması fikri bile, şirket hisselerinin yaklaşık %12 oranında değer kaybetmesine neden oldu ki bunun bir diğer anlamı ise, Elon Musk’ın serveti düne göre artık 50 milyar dolar daha az. Öte yandan yaşanılan bu düşüş, Amerikan borsa tarihinin en keskin düşüşlerinden biri olarak da kayıtlara geçti.

Peki Elon Musk böylesine önemli sonuçları olan bir konuyu Twitter üzerinden gündeme getirmesinin sonucunun kendisine büyük bir ekonomik zarar vereceğini bilmiyor muydu? Elon Musk’dan bahsediyoruz, yani dünyanın en zeki iş insanlarından birinden. Sorumuzun yanıtı tabi ki biliyordur. Bununla birlikte, neden böyle bir şey yaptı, gerçekten Tesla hisselerini satışa sunacak mı işte bunu da zaman gösterecek.

Getir kuryesi işten çıkarıldı yer yerinden oynadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyorDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyor
PARTNER İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı
Son modeli sızdı! İşte kamera özellikleriSon modeli sızdı! İşte kamera özellikleri
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bağcılar'da oto galerisine kurşun yağdırdılar: 3 ölü

Bağcılar'da oto galerisine kurşun yağdırdılar: 3 ölü

Annesi Dubai'ye gitti! Bikinili pozlarıyla olay oldu

Annesi Dubai'ye gitti! Bikinili pozlarıyla olay oldu

Dehşet evi! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Dehşet evi! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Polis memurunun şehit edildiği olayda yeni gelişme

Polis memurunun şehit edildiği olayda yeni gelişme

Milliler farklı kazandı

Milliler farklı kazandı

'Tehlikeli' seviyede! Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de eğitime 1 hafta ara verildi

'Tehlikeli' seviyede! Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de eğitime 1 hafta ara verildi

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.