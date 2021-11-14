Bir tweet yüzünden tam 50 milyar dolar kaybetti

Elon Musk tarafından paylaşılan gönderide: “Sizce ben Tesla hisselerimin %10’unu satmalı mıyım” diye sorduğu görülüyor. Milyonlarca kişi tarafından katılım sağlanan anketin sonuçlarına göre ise, katılımcıların büyük kısmı Elon Musk’ın hisselerini satması gerektiği yönünde fikir beyan etti.

İşin iktisadi boyutuna baktığımız zaman ise, Elon Musk’ın Tesla hisselerini satması fikri bile, şirket hisselerinin yaklaşık %12 oranında değer kaybetmesine neden oldu ki bunun bir diğer anlamı ise, Elon Musk’ın serveti düne göre artık 50 milyar dolar daha az. Öte yandan yaşanılan bu düşüş, Amerikan borsa tarihinin en keskin düşüşlerinden biri olarak da kayıtlara geçti.

Peki Elon Musk böylesine önemli sonuçları olan bir konuyu Twitter üzerinden gündeme getirmesinin sonucunun kendisine büyük bir ekonomik zarar vereceğini bilmiyor muydu? Elon Musk’dan bahsediyoruz, yani dünyanın en zeki iş insanlarından birinden. Sorumuzun yanıtı tabi ki biliyordur. Bununla birlikte, neden böyle bir şey yaptı, gerçekten Tesla hisselerini satışa sunacak mı işte bunu da zaman gösterecek.

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