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Bir Twitter kullanıcısı Samsung Galaxy S20 FE'nin özelliklerini paylaştı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.07.2020 16:20 | Son Güncelleme

Samsung, Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) ile bizlere bir sürpriz yapabilir. Daha önce Samsung Galaxy Note FE ile seriyi başlatan Samsung, bu seriye Galaxy S20 FE'yi de ekleyecekmiş gibi görünüyor. Hatta Galaxy S20 FE'nin özellikleri bile paylaşılmış durumda.

Bir Twitter kullanıcısı Samsung Galaxy S20 FE'nin özelliklerini paylaştı!

Samsung FE yani Fan Edition ismini aslında acı bir olay sonrası ortaya çıkarttı. Hatırlayacağınız üzere dünya çapında Samsung Galaxy Note 7 akıllı telefon modelleri, çeşitli sorunlar ile karşılaşmış ve bunun sonucunda Samsung Galaxy Note 7'lerin tamamını toplamıştı. Daha sonra ise Samsung, Samsung Galaxy Note 7 macerasına bir sünger çekmiş ve Galaxy Note 7 parçalarından Samsung Galaxy Note FE (Fan Edition) adında bir akıllı telefon daha doğurmuştu. Samsung Galaxy Note FE'nin özel olduğunu söylese de, yayınlanan raporlar ve gelen sızıntılara göre önümüzdeki günlerde yeni bir Galaxy FE modeliyle karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksek.

SAMSUNG GALAXY S20 FAN EDİTİON (FE) GELİYOR

Bildiğiniz üzere Samsung Galaxy S20 Lite adında bir telefonun adı uzun zamandır geçiyor. Bir Twitter kullanıcısına göre bu telefon, Samsung Galaxy S20 Lite adıyla değil, Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) adıyla gelecek. Samsung Galaxy S20 Fan Edition'ın özellikleri de Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan diğer detaylar.

SAMSUNG GALAXY S20 FE ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung Galaxy S20 Fan Edition, iddialara göre diğer 'Lite' adı altında satılan akıllı telefonlar gibi Snapdragon 55 veya Snapdragon 765G işlemcisinden güç almayacak. Bunun yerine bu yılın amiral gemilerinde kullanılan Snapdragon 865 işlemcisi Galaxy S20 FE'ye güç verecek. Telefonun ekran tarafında ise 60 Hz yenileme hızı ve Full HD çözünürlük karşımıza çıkacak. Kameradan beklentiler ise 50 MP'lik bir ana kameranın yerini koruması yönünde. Ancak bu kameraya eşlik edecek diğer kameraların özelliklerine dair bir bilgi yok. Galaxy S20 FE'nin OnePlus Nord ve OnePlus 8T ile direkt rekabete gireceğini söylemek mümkün.

İŞTE İDDİALARA GÖRE SAMSUNG GALAXY S20 FE'NİN ÇIKIŞ TARİHİ

Samsung Galaxy S20 FE'nin Galaxy Unpacked etkinliğinde görücüye çıkması ihtimaller arasında değil. Bunun yerine Samsung'un, potansiyel akıllı telefonunu Eylül veya Ekim arasında duyurması bekleniyor. Samsung Galaxy S20 FE'nin tanıtılmasıyla birlikte Samsung kendisine FE adı altında yeni bir seri daha yaratmış olacak ve Samsung Galaxy Note 7 v2.0 olarak da adlandırılan Samsung Galaxy Note FE'nin yerini alacak.

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