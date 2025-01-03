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  4. Bir uçak faciası daha... Bu sefer adres ABD: 2 ölü, 18 yaralı!

Bir uçak faciası daha... Bu sefer adres ABD: 2 ölü, 18 yaralı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.01.2025 09:42
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Son dönemde uçak kazaları tüm dünyanın gündeminde. Son haber ise ABD'nin California eyaletindeki Fullerton şehrinden geldi. Bir mobilya fabrikasının çatısına düşen tek motorlu uçaktaki 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Bir uçak faciası daha... Bu sefer adres ABD: 2 ölü, 18 yaralı!

ABD’nin California eyaletinde uçak kazası meydana geldi. Federal Havacılık İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Fullerton şehrinde bulunan Fullerton Havaalanı’ndan kalkan Van's Aircraft markalı RV-10 tipi tek motorlu bir uçak, kalkıştan 90 saniye sonra kuleden acil iniş izni istedi. Uçak, yerel saat ile 14.15’te ise bölgede bulunan bir mobilya fabrikasının çatısına düştü.

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2 ÖLÜ, 18 YARALI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderilirken, kazada 2 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı tespit edildi. Fullerton Polisi Sözcüsü Kristy Wells, ölen kişilerin kimliklerinin ya da uçak mürettebatı mı yoksa fabrika çalışanı mı olduklarının henüz bilinmediğini söyledi.

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Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını açıklarken, Fullerton Belediye Meclisi ise düşen uçağın "deneysel bir uçak" olduğunu duyurdu.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
uçak kazası abd california
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