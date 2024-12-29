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  4. Bir uçak kazası daha! Faciayı yaşayıp anbean kaydettiler... Önce sola yattı sonra yolda alev aldı

Bir uçak kazası daha! Faciayı yaşayıp anbean kaydettiler... Önce sola yattı sonra yolda alev aldı

29.12.2024 09:55
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.12.2024 09:55
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Dünya üzerinde korkunç uçak kazaları art arda sıralanırken bir kötü haber de Kanada'dan geldi. Cumartesi gecesi, Halifax Havaalanı'na iniş yapan Air Canada'ya ait bir yolcu uçağında yangın çıktı. Uçak, iniş sırasında ciddi bir arıza yaşarken, yolcular büyük bir tehlikeden kıl payı kurtuldu.

CBC News'in haberine göre, cumartesi gecesi, Halifax Havaalanı'na iniş yapan bir Air Canada uçağında yaşanan arıza sonucu pistte kayma ve yangın çıkması nedeniyle havaalanı geçici olarak kapatıldı. Olayda yolcular kıl payı kurtulurken, uçaktaki hasar büyük oldu.

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İNİŞ SIRASINDA SORUN YAŞANDI

St. John's'tan gelen Air Canada Flight 2259, saat 21:30 civarında iniş sırasında büyük bir sorunla karşılaştı. Yolculardan Nikki Valentine, uçağın lastiklerinden birinin düzgün açılmadığını belirtti. Uçak, yaklaşık 20 derecelik bir açıyla sola doğru yatarken, kanadının kaldırımda kaymaya başladığı anlarda yüksek bir çarpma sesi duyuldu.

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PİSTTE KAYDI

Uçak pistte kayarken, yolcular uçağın sol tarafında yangın görmeye başladıklarını ve pencerelerden duman yükseldiğini söyledi. Pilotlar, frene basarak uçağı durdurmaya çalıştı ancak uçak belli bir mesafe ilerledi. Yangın, kısa süre içinde kontrol altına alındı.

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NEREDEYSE TAM KAPASİTEYMİŞ

Olayın ardından uçaktaki yolcular tahliye edildi. Havaalanı yetkilileri, uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair bilgi vermezken, yolcuların sağlık görevlileri tarafından kontrol edilmek üzere hangara alındığını duyurdu. Yolculardan Valentine, uçağın kapasitesinin yaklaşık 80 yolcu olduğunu ve uçaktaki çoğu koltuğun dolu olduğunu belirtti.

HAVAALANI YENİDEN AÇILDI

Olaydan sonra havaalanının pistlerinden biri yeniden açıldı, ancak uçakla ilgili soruşturma devam ediyor. Yolcuların, hayati tehlike arz eden bir yaralanma yaşamadığı

Pistte patlayan uçak yanıp kül oldu, 179 kişi can verdi Pistte patlayan uçak yanıp kül oldu, 179 kişi can verdi
Anahtar Kelimeler:
yangın Kanada uçak pist
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