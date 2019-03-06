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Bir ücretsiz otopark da Yıldırım’a

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 13:58 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer’de vergi dairelerinin olduğu bölgede hayata geçirdiği ücretsiz otoparkları Yıldırım’a da kazandırdı.

Bir ücretsiz otopark da Yıldırım’a

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer’de vergi dairelerinin olduğu bölgede hayata geçirdiği ücretsiz otoparkları Yıldırım’a da kazandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölgede 4 hastane ve üniversite bulunması sebebiyle en önemli sıkıntılardan birinin otopark olduğunu hatırlatarak, bu sorunu gözmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesinde Yüksek İhtisas Hastaneleri karşısındaki alana 250 araçlık otopark kazandırdı. Burbak tarafından işletilen ve ücretsiz olan otopark, özellikle hastanelere gelen hasta yakınlarının en önemli sıkıntısını ortadan kaldırdı. Yaklaşık iki ay önce Nilüfer’de Vergi Dairelerinin bulunduğu bölgeye 550 araç kapasiteli ücretsiz otopark kazandıran ve bölge halkının takdirini kazanan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Yıldırım ilçesine ücretsiz otopark kazandırdı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi ve Diş Hastanesi’nin karşısında, Bursa Teknik Üniversitesi’nin yanındaki alan 250 araçlık ücretsiz otoparka dönüştürüldü.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Bursa’nın yeni ve işlevsel bir otopark daha kazandığını söyledi. Bundan yaklaşık 2 ay önce Nilüfer Belediyesi’nin hemen yanında Hazine’ye ait bir araziyi devraldıklarını ve başına görevli atayarak ücretsiz otoparka dönüştürdüklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Şevket Yılmaz Hastanesi bölgesinde de çok ciddi bir otopark ihtiyacı vardı. Yaşanan sıkıntıyı giderebilmek adına ‘yine Nilüfer’deki gibi Burbak görevlilerinin gün boyu beklemeleri şartıyla’ vatandaşlarımızın güvenli şekilde araçlarını teslim edebileceği, 250 araçlık ücretsiz otoparkımızı hizmete aldık” diye konuştu.
Kapasite 500’e çıkacak
Başkan Aktaş, Yıldırım’da hizmete alınan otoparkın bitişiğinde bir 250 araçlık arazinin daha kullanım hakkının Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu vurgulayarak, burayı da otoparka dönüştüreceklerini ifade etti. Yapılan takviyelerle birlikte bölgedeki parklanma hacminin 500 araca çıkacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Ücretsiz temin ettiğimiz yerleri ücretsiz otopark olarak işletime açıyoruz. Ücretli temin ettiklerimiz yerleri de ‘işin maliyetini kotarabilmek adına’ ücretli olarak halkımızın hizmetine sunuyoruz” şeklinde konuştu.
Bursa’nın belirli noktalarının otopark anlamında çok ciddi sıkıntı içerisinde bulunduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Böyle olan noktalardan biri de Şevket Yılmaz Hastanesi’nin olduğu bölge idi. Özellikle Yıldırım ilçemize ve hastanemizi kullanacak hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

Bir ücretsiz otopark da Yıldırım’a

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