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  4. Bir ülke alarmda: Koronavirüs durdurulamıyor! Yeni karar devreye sokuldu

Bir ülke alarmda: Koronavirüs durdurulamıyor! Yeni karar devreye sokuldu

18.08.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da koronavirüs vaka sayının kontrol altına alınamaması üzerine kısmî olarak uygulanan olağanüstü hâlin kapsamında genişletme kararı alındı. Yeni karara göre 12 Eylül'e kadar sürecek olağanüstü hâldeki kurallar 16 eyaleti kapsayacak.

Bir ülke alarmda: Koronavirüs durdurulamıyor! Yeni karar devreye sokuldu

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği toplantıda, vaka artış trendini düşürmek istediklerini söyledi.

Nişimura Yasutoşi, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi sonrası kısmi olağanüstü halin kapsamının genişletilmesi kararını aldıklarını kaydetti.

10 EYALET DAHA EKLENDİ

Buna göre kısmi olağanüstü hal kapsamına Miyagi, Yamanaşi, Toyama, Gifu, Mie, Okayama, Hiroşima, Kagawa, Ehime ve Kagoşima eklendi.

20 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni karara göre kısmi olağanüstü hal toplam 16 eyalette 12 Eylül'e kadar sürecek.

AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Japonya
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